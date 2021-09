FIFA algatas valeinfot jaganud Argentina mängijate kohta uurimise

Brasiilia terviseameti Anvisa ametnikud astusid Corinthiansi staadionil ootamatult väljakule ja lõpetasid mängu, sest neli Argentina koondise mängijat rikkusid Brasiilias kehtivaid koroonapiiranguid.

"Brasiilia ja Argentina vahelise MM-valiksarja mängu raportile tuginedes võib FIFA kinnitada, et mõlema koondise osalusel on alustatud distsiplinaarmenetlus," ütles FIFA teisipäeval.

Mõlemalt koondiselt koguti täpsemat informatsiooni sündmuste kohta, mis viisid mängu katkestamiseni ning seda analüüsib FIFA distsiplinaarkomitee. Argentina mängijad on esitanud enda eelmise asukoha kohta valeandmed.

Neli Argentina mängijat, kes väärinfot jagasid olid Aston Villa mehed Emiliano Buendia ning Emiliano Martinez ja Tottenhami Cristian Romero ning Giovani Lo Celso. Väidetavalt teatasid Inglismaa kõrgliigas mängivad jalgpallurid ametivõimudele, et nad saabusid Brasiiliasse Venezuela pealinnast Caracasest ja kinnitasid, et nad pole viimase 14 päeva jooksul Suurbritannias, Indias või Lõuna-Aafrika Vabariigis viibinud, et vältida kohustuslikku kahenädalast karantiini.

Anvisa kinnitas, et Brasiilias kehtivate reeglite kohaselt ei tohi inimesed, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Suurbritannias, Indias või Lõuna-Aafrika Vabariigis, riiki siseneda, kui nad ei ole Brasiilia elanikud.

Brasiilia föderaalpolitsei teatas esmaspäeval, et alustas ametlikku uurimist Argentina mängijate tegevuse kohta.

Tribüünil olnud Ashton Villas mängiv Argentina koondise poolkaitsja Emiliano Buendia saabus riiki samuti Suurbitanniast.