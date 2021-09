Eesti endurokoondis sai kestvuskrossi suurvõistlusel 16. koha

Enne tänavust aastat osales Eesti koondis enduro kuuepäevasõidul viimati 2016. aastal. Siis saadi ligi 110-aastase ajalooga võistlusel kõrge viies koht. Seekord oli koondise liider suurte kogemustega Priit Biene, kes kuulus võistkonda ka viis aastat tagasi. Tema kõrval andsid panuse Elary Talu ning Toomas ja Jüri Triisa.

Priit Biene sõnul oleks võinud koondisel tervikuna natuke paremini minna, aga peamine on see, et eesti on nii pika ajalooga motospordivõistlusel väljas rahvusmeeskonnana. Tulemust nimetas Biene keskmiseks. "See võistlus vajab tegelikult nelja väga head sõitjat. Tulemus läheb kirja neljast sõitjast kolmel. Meil on Eestis hetkel kaks väga head sõitjat - Elary Talu ja mina - ning kaks tõime nii-öelda pensionilt välja," ütles Biene.

Ränkraske võistlus nõuab Biene sõnul enduromeestelt kõike, mis neil on. "Rajad olid üldiselt suhteliselt kõva pinnasega ja hästi kuiv oli see regioon, kus me sõitsime. Mitu kuud polnud sadanud. Esiteks olid rajad kivikõvad ja teiseks tekitas iga sõitja sinna tolmu juurde, ehk me lõpuks sõitsime 20-30 sentimeetrise tolmu sees, kus all oli nagu betoon," muljetas endurokoondise liider.

Kuus päeva kestev võistlus oli Biene sõnul siiski pisut lihtsam kui eelnevatel aastatel. "Sõidutunde tuli ikkagi nädala peale kümme tundi vähem kui eelmised, aga see ei tähenda, et see kerge oleks. Nüüd on kaks päeva võistlusest möödas ja ikka on kerel väga väsinud tunne," lausus Biene.