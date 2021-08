VIDEO | Nice'i ja Marseille' vaheline mäng kujunes täielikuks kaoseks

Kohtumine algas nagu iga teine ja Nice meeskond asus mängu teise poolaja alguses löödud väravast juhtima. Värava autoriks oli Taani jalgpalliäss Kasper Dolberg.

Olukord võttis ettenägematu pöörde siis, kui teise poolaja lõpus valmistus nurgalööki andma Marseille' poolkaitsja Dimitri Payet. Ootamatult kukkus mees aga murule maha, sest teda tabas tribüünidelt lastud rakett. Vastasvõistkonna fännid viskasid seejärel pikali maas olnud prantslast veel kahel korral pudeliga, kes objektid tagasi inimeste sekka viskas.

Kontrolli alt väljunud olukorras jooksid väljakule ka mõlema meeskonna fännid, kellest osad läksid oma mängijaid kaitsma, teised, vastupidi, otsisid vastasmeeskonna mängijate ja poolehoidjatega füüsilist kontakti. Rahva liikumise käigus lasti väljakule veel rakette ja platsile tormanud korrakaitsjad ei omanud olukorra üle mingit kontrolli, mistõttu mäng peatati.

Pausile pandud mängu järel hakkasid meeskonnad väljakult tunneli kaudu lahkuma, kuid ka seal ei suutnud kuumaverelised jalgpallurid end tagasi hoida ja läksid üksteisele kallale.

Olukorra peategelase Dimitri Payet' mänedžeri Jorge Sampaolit vihastas intsident nii väga, et jalgpallur pidi Sampaolit füüsiliselt kinni hoidma, et mees samuti rüselustega kaasa ei läheks.

Mäng lõppeski peatamisega, sest kuigi kohtunikud otsustasid pooleteisetunnise pausi järel mänguga jätkata, naasis platsile vaid kodumeeskond Nice. Ka Marseille' linnapea võttis mängu kohta sõna. "Vigastatud mängijad, ebaõnnestunud turvamine. Kurb otsus, aga olen oma meeskonna üle uhke, et nad selle farsiga kaasa ei läinud," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

The incident that caused the suspension of the Nice vs Marseille game. #OM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/K1vUwOoCbC

One of the Marseille staff ran on and lumped a Nice fan ffs pic.twitter.com/Vq0aq1rN1u

Jorge Sampaoli is really wanting to throw down and knock someone out.



Marseille and now Nice squads having a real shuffle now. Basile Boli also wanting to uppercut someone.



Just wow. pic.twitter.com/yHcVRs0tIM