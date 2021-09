Nice kaotab kähmluse eest punkti, kaks mängijat said keelu

Liigamäng Nice'i ja Marseille' vahel võttis ettenägematu pöörde, kui teise poolaja lõpus valmistus nurgalööki andma Marseille' poolkaitsja Dimitri Payet. Ootamatult kukkus mees aga murule maha, sest teda tabas tribüünidelt lastud rakett. Vastasvõistkonna fännid viskasid seejärel pikali maas olnud prantslast veel kahel korral pudeliga, kes objektid tagasi inimeste sekka viskas.

Kontrolli alt väljunud olukorras jooksid väljakule ka mõlema meeskonna fännid, kellest osad läksid oma mängijaid kaitsma, teised, vastupidi, otsisid vastasmeeskonna mängijate ja poolehoidjatega füüsilist kontakti. Rahva liikumise käigus lasti väljakule veel rakette ja platsile tormanud korrakaitsjad ei omanud olukorra üle mingit kontrolli, mistõttu mäng peatati.

Prantsusmaa Alpes-Maritimes' departemangi prefektuur teatas, et Nice'i klubi peab sulgema enda staadionil populaarse fännisektori neljaks mänguks. Samuti vahistasid võimud 28-aastase mehe pärast pühapäeval toimunud konflikti.

Nüüd kehtestas Prantsusmaa jalgpalliliit klubile lõpliku karistuse, mille käigus võetakse meeskonnalt üks punkt liigatabelis. Samuti peab jätma Payet järgmise mängu vahele, Alvaro Gonzalezel jääb vahele järgmised kaks meeskonna kohtumist. Meeskonna füsioterapeudile Pablo Fernandezele kehtestati väljaku ääres toimetamisele üheksakuune keeld.

Marseille' ja Nice'i vaheline kohtumine mängitakse uuesti neutraalsel ja fännidest tühjal staadionil.

Prantsusmaa kõrgliigas on Nice pärast nelja mänguvooru nüüd kuue punktiga viiendal kohal. Marseille on neist seitsme punktiga ühe koha võrra kõrgemal. Pariisi Saint-Germain on võitnud kõik enda esimesed neli kohtumist ja kogunud sellega 12 punkti.