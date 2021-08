Puusta uue olümpiaklassi erinevustest: peaksin kümme kilo juurde võtma

Tokyo mängudega lõppes universaalse purjelaua RS:X klassi neli olümpiatsüklit kestnud periood. Pariisi mängudel on surfaritele olümpiavarustuseks iFoil. Uus klass tähendab, et kolmel olümpial võistelnud Ingrid Puusta peaks nüüd konkurentsis püsimiseks kümme kilo raskemaks muutuma.

"See on täiesti erinev klass, seal sõidetakse ka erinevaid radasid ja varustus, mida tuleb õppida tundma, on täiesti teistsugune," kinnitas Puusta intervjuus ERR-ile.

"Suuremad tüdrukud on praegu kiiremad, ehk peaksin kuskil kümme kilo kaalus juurde võtma, et nendega samal tasemel olla. Väga suured muudatused," lisas Puusta.

"Eestis on meil noored tulemas, kes tunduvad head pikad tüdrukud, on potentsiaali," sõnas Puusta, lisades, et konkurentsi ei pelga: "loodan, et oleks kodus treeningpartnereid ja neid, kes läheks tulevikus olümpiale!"