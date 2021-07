Puusta lõpetas olümpia 16. kohal, Rammo kaotas kaks positsiooni

Neljapäeval toimusid RS:X klassis kaks viimast võistlussõitu, kus Puusta sai vastavalt 13. ja 18. koha. 12 sõidu kokkuvõttes sai Puusta 184 punktiga 16. koha ja ei pääsenud medalisõitu.

30 punktiga on esikohal Hiina purjelaudur Lu Yunxiu, kes on võitnud kaks sõitu ja teeninud kuus teist kohta. Medalisõidus punktid kahekordistatakse.

Kolmapäeval sõiduvõidu teeninud Karl-Martin Rammo sai Laser-klassis neljapäeval esmalt 12. ning siis senise OM-i kõige kehvema, 25. koha. Kokkuvõttes langes 90 punkti kogunud eestlane 14. kohalt kaks positsiooni madalamale.

Võimsaks liidriks on 29 punktiga austraallane Matt Wearn, viimasel medalisõitu viival kohal on Lõuna-Korea purjetaja Jee-Min Ha 72 silmaga. Laser-klassis on kokku kavas kümme sõitu ja lisaks medalisõit, kuhu pääsevad kümme paremat. Kokku on võistlustules 35 purjetajat.