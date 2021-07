16. koha saanud Puusta: ma ei olnud vaimselt nii fookuses

"Tegelikult vorm oli hea ja isegi enesetunne oli mõnus, läksin hea tundega peale, et siit tuleb hea tulemus. Aga ma ei osanud arvata, et võib-olla ma ei olnud ise vaimselt nii fookuses ja valmis selleks," tunnistas Puusta. "Lihtsalt see aasta võrra pikendamine – viieaastane tsükkel – väsitas mind niivõrd ära, et ei suutnud seda nädalat siia fookusesse panna."

"Olud olid ka natuke keerulisemad. Esimesel päeval olid meil vaiksed olud ja hästi suured tuulekeeramised, vahepeal tuul vaikis. Oli raske leida enda teed, see oli põhimõtteliselt võimatu," jätkas Puusta. "Teiste sõitjate poolt oli see mulle ette juba antud, sest kui oled stardis tagapool, on raske leida vaba tuult ja minna seda teed pidi, mida tahad. Esimese päeva põnts oli suhteliselt raske alla neelata ja sealt edasi minna. Treeneriga küll proovisime, et fookust saada ja võtta igat sõitu uuena, aga kuidagi ma ei leidnud seda kiirust ja kõrgust, mis olin treeningutel saavutanud. See oli hästi frustreeriv. Viimasel päeval startisin hästi, aga teised, keda olen alati võitnud, lihtsalt sõitsid minust üle. Hästi raske oli sellega leppida. Andsin endast kõik, aga seekord oli selline tulemus. Õppisin, et peab edasi minema."

Puusta võistlusklassi RS:X-i enam Pariisi olümpiamängude kavas ei ole. Selle asemel on uus purjelauaklass, Foil, mida ka Puusta on harjutanud. Puusta ei välistanud, et võib ka 2024. aasta olümpial võistelda. "Ma ei ütle ei ega jaa. Praegu tahan lihtsalt puhata ja vaadata, mis saab," sõnas ta. "Sõidan küll Eesti meistrivõistlustel selle uue varustusega ja vaatab, mis aeg näitab. Midagi hetkel ei luba, aga see uus varustus on väga lahe ja ma sõidan ja treenin ikka noortega."