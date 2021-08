Massöör Rasmus Mägist: ta on nõudlik patsient

"Olen Rasmuse üle väga uhke ja muidugi olen ta jooksuga väga rahul. Kui Rasmus on minuga rahul, siis olen mina ka temaga rahul. On hea meel," kommenteeris 31-aastane Mein.

"Ta (Rasmus Mägi - toim.) on nõudlik patsient. Oleme aga juba paar aastat koostööd teinud ja tunneme üksteist päris hästi."

Mein on ka ise spordi taustaga, ehkki sellealaseid suuri sihte ta endale nooruspõlves ei seadnud. Vahepeal Austraalias tegutsedes abistas Mein Rasmus Mägi õde Marist, kustkaudu tekkis taas kontakt värske Eesti rekordimehega.

"Minu taust on Tartu Ülikooli kehakultuur. Tegelesin ka natuke kergejõustikuga, teivashüppega," rääkis massöör. "Ausalt öeldes ei ole [olümpial osalemine] kunagi olnud ambitsioon või unistus kui selline. See on lihtsalt asjade kokkulangevus, et siia olen sattunud ja sain Rasmust aidata."

Mein lisab, et praegu läheb enamik ajast Rasmus Mägi abistamiseks.

"Kes soovib ja kes teel ette tuleb, [seda aitan]. Mul ei ole kindlat klientuuri. Kui käin võistlustel ja keegi näeb, kuuleb ja soovib abi, siis aitan. Enamik aega on läinud Rasmusega tegelemiseks."