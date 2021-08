Olümpiahõbe ERR-ile: see oli fenomenaalne jooks!

Warholm püstitas 1. juulil Oslos maailmarekordi 46,70, Tokyos finišeeris ta aga ülivõimsa ajaga 45,94. Senisest tippmargist oli kindlalt parem ka Benjamin, kes jooksis 46,17. Pronksmedali võitis brasiillane Alison dos Santos ajaga 46,72. Rasmus Mägi jooksis Eesti rekordi 48,11 ja sai seitsmenda koha.

"Kui on kaks tüüpi, kes on väga võitlushimulised ja mõlemad tahavad võita, siis ongi tulemus selline," ütles Benjamin ERR-ile. "See oli fenomenaalne jooks. Karsten oli otsustaval hetkel parem."

"See ala on liikunud uutesse kõrgustesse ja mul on lihtsalt hea meel, et saan olla osa sellest," lisas ta. "Kõik lähevad üha paremaks ja keegi ei taha kaotada. Päris hull kümnend on 400 m tõkkejooksus olnud. Varem pole selliseid aegu joostud, aga nüüd oleme kõik ühel ajal kiired, see on pöörane!"

Küsimusele, kas ta on hõbemedaliga rahul, vastas Benjamin: "Võistlejana ei, aga ilmselt läheb mul vaja 24 tundi, et seda kõike seedida. Tegelikult olen rahul, et enda esimesel olümpial medalile tulin. See on üldse mu teine tiitlivõistlus. Taevas on vaid piiriks. Järgmisel MM-il ja järgmisel olümpial näeme, kes siis peale jääb."

Benjamin rõõmustas ka Mägi Eesti rekordi üle. "See on suurepärane! Jooksime koos esimeses ringis. Olen meie kõigi üle õnnelik, mul on hea meel, et me kõik kiiresti jookseme ja enda ala edasi viime. Mul on hea meel, et saan selles osaline olla," lõpetas ta.