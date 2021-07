Triatloni Eesti meistriteks tulid Räppo ja Hanvere

Põhivõistlus peeti standarddistantsil, kus absoluutklassile anti ühisstart ning seejärel vanusegrupi võistlejatele jooksev start. Ujuti kaks 750 m ringi Pedeli paisjärves, seejärel sõideti rattaga Võru suunal edasi-tagasi ning lõpetuseks joosti neli ringi Pedeli paisjärve ümbruses.

Favoriidina startisid Henry Räppo (Ujumise Spordiklubi) ja Kevin Vabaorg (Vinni VAK), kelle vahel oli oodata põnevat duelli. Ujumises väljus esimesena veest Henry Räppo, talle järgnesid Kevin Vabaorg ja Johannes Sikk (21 CC/Tr1Hards). Henryl oli ujumisdistantsi lõpetades pea minutine edumaa ning rattarajal õnnestus tal vahet tagant tulijatega veel kasvatada.

Jooksudistantsile siirdus Räppo turvalise, enam kui kaheminutilise edumaaga, mis võimaldas tal joosta oma jooksu ja olukorda kontrollida. Teisena läks jooksma Vabaorg ning temast minut hiljem Sikk. Jooksurajal muutust esikomikus ei toimunud ning nii lõpetaski Räppo kindlalt esimesena, Vabaorg teisena ja Sikk kolmandana.

Henry Räppo: "Minu jaoks algas päev veidi pingeliselt. 30 minutit enne starti läks soojendussõidul ketasrattal kumm katki ning võistlesin treeningjooksuga. Olin vihane, sest see tekitas stressi ja ma ei jõudnud soojendust teha. Enne starti veidi rahunesin ja mõtlesin, et ju pidi nii minema ja see andis mulle adrenaliini juurde. Ujumises läksin kohe teistelt eest ära ja oligi eesmärk võimalikult suur vahe teha. Rattasõidu esimesed 10 km sõitsin hirmus, et keegi juba tuleb tagant. Teisel ringil hakkasin jooksuks valmistuma. Jooksus kontrollisin esimesel ringil enesetunnet, et liiga kiiresti ei alustaks, kuna ilm oli ikkagi palav. Pärast esimest ringi oli tunne nii kerge ja hoidsin seda kiirust lõpuni. Lõpuks oli teise kohaga vahe neli minutit, mis oli endalegi üllatus."

Naiste absoluudis võitis nooruke ja elu esimest standarddistantsi teinud Hanne Grete Hanvere (21 CC/Tr1Hards). Talle järgnesid Paula-Brit Siimar (Ujumise Spordiklubi) ja Merili-Mai Kivimets (Tabasalu Triatloniklubi).

Hanne Grete Hanvere

Hanne Grete Hanvere: "Mul läks tänane võistlus väga hästi. Algselt pidin startima juuniorite arvestuses sprindidistantsil, kuid treener Marko Albert tuli välja ideega, et võiks proovida standarddistantsi. Pärast lühikest mõtlemist olin nõus. Ujumisega jään väga rahule, esimesed 10 km rattasõitu olid rasked, aga edasi oli väga hea. Kokkuvõttes mulle täitsa meeldib pikem pingutus."

Sprindidistantsil jagati Eesti meistritiitlid juuniorite vanuseklassis. Noormeeste seas võidutses Kaspar Lepp (Tabasalu Triatloniklubi). Kasparile järgnesid Ander Markus Kroon (Spordiklubi Yess) ja Ville Markus Varik (Spordiklubi Yess). Kahjuks ühtegi naisjuuniorit stardis ei olnud.

Noorte A ja B vanuseklassi võistlejad selgitasid parimad välja supersprindidistantsil. Noored A vanuseklassi Eesti meistrivõistluste esikolmik on neidudest Grete Maria Savitsch (Tabasalu Triatloniklubi), Karolin Victoria Kotsar (Audentes) ja Hanna-Liisa Värik (Tabasalu Triatloniklubi) ning noormeestest Sander Aavik, Gregor Rasva ja Rasmus Boisen (Ujumise Spordiklubi). Noored B Eesti meistrivõistluste medaliomanikud on neidudest Liis Kapten (21 CC/Tr1Hards), Etriin Etverk (Vinni VAK) ja Mirtel-Madlen Siimar (21 CC) ning noormeestest Arseni Loginov (Spordiklubi Yess), Gert Martin Savitsch (Tabasalu Triatloniklubi) ja Kristo Rannik (Ujumise Spordiklubi).

Lastedistantsil selgitati samuti välja Eesti meistrid. Lapsed C vanuseklassi tüdrukute esikolmikusse kuuluvad Adele Roop (Ujumise Spordiklubi), Nora Lehtme (Tabasalu Triatloniklubi) ja Aleksandra Kurs ning poiste omasse Karl-Eric Ott (Ujumise Spordiklubi), Kalmer Kiiver ja Gustav Metspalu. Lapsed D vanuseklassi tüdrukute Eesti meister on Evamaria Albert (21 CC), talle järgnesid Hanna Palloson (Ujumise Spordiklubi) ja Emma Kiiker (Spordiklubi Yess). Lapsed D vanuseklassi poiste esikolmiku moodustasid Robin Priks (Ujumise Spordiklubi), Rafael Karu (Ujumise Spordiklubi) ja Rasmus Maddison (Ujumise Spordiklubi). Lapsed E vanuseklassi tüdrukute esikolmikusse kuuluvad Anna Helene Rauk (Triathlon Estonia), Grete Metspalu ja Arlene Raudva (Spordiklubi Yess) ning poiste omasse Klen Rätsep (Kalevi Ujumisklubi), Patrik Vainu (Kalevi Ujumiskool) ja Richard Kesperi (Ujumise Spordiklubi).

Järgmised Eesti meistrivõistlused toimuvad 8. augustil poolpikal distantsil IRONMAN 70.3 Tallinn võistluse raames.