Eesti vibulaskjad jäid olümpiakohast ülinapilt ilma, kuid lootus säilib

Türgis Antalyas peeti sel nädalal vibuspordi Euroopa meistrivõistlusi. Eesti koondise jaoks tekitas sündmus vastakaid emotsioone – väga palju rõõmu pakkus medalivõit, aga kibe oli see, et ülinapilt jäädi ilma Tokyo olümpiamängude kohast.

Reaalselt omasid enne EM-i olümpiale jõudmise šansse meie naissportlased. Laura Nurmsalu jõudiski eesmärgile üli-lähedale, kui pääses EM-il veerandfinaali. Seal läks eestlanna, kelle pagasis olümpiakogemus Riost, kokku hispaanlanna Ines De Velascoga. Paraku tuli vastasele alla vanduda. Nii ei kindlustanud Eesti Tokyo mängude pääset.

Eesti võistkonna juht ning kapten Märt Oona sõnul läks olümpiapilet väga valusalt käest "Neli kohta oli jagamisel. Laura oli viimase kaheksa hulgas ja meil oli tegelikult viis riiki ja neli piletit jagamisel. Ükski riik kahte kohta ei saa võtta, seega me olime ainsad, kes väga-väga napilt piletita jäid. Seejuures läks Slovakkia esindajaga suisa punktide lugemiseks. Ükski setipunkt meile juures oleks olümpiakohta tähendanud," ütles Oona.

Märt Oona Autor/allikas: NS Archery Club

Eesti naiskonnal on siiski veel lootust olümpiale pääseda. Kahe nädala pärast sõidetakse Pariisi, kus on viimane võimalus olümpiapileti hankimiseks. "Kui naiskonnal ei õnnestu, siis hetkel on kinnitatult üks naiste koht, mille peale läheb mängimisele, aga võimalik on, et Põhja-Korea ikkagi ei osale. Siis tuleb sealt võib-olla veel üks koht," lausus Oona. Mõned võimalused ühe-kahe koha saamiseks on seega veel olemas. Selleks, et naiskonnaga koht teenida, on tema sõnul vaja väga head tulemust.

Siiski pakkus EM Eesti vibuspordile ka ühe tõeliselt suure hetke. Plokkvibu segavõistkondade arvestuses teenisid Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali õde ja vend Lisell ja Robin Jäätma. Tegemist on rahvusvahelisel tasemel ennast juba mitu aastat tõestanud sportlastega, kelle hea tulemus "pauk luuavarrest" kindlasti ei ole.

Teel finaali alistas Eesti duo Venemaa, Hollandi ja Türgi. Esikohaduellis jäädi kõige napimalt alla Belgiale. Medal on ajalooline, sest tiitlivõistlustel jõudsid Eesti vibusportlased selleni üldse esimest korda. "Perekond Jäätma on väga head tööd teinud ja Türilt on plokke tulemas kõvasti. Meil on ka väga tugev plokkvidu naiskond, aga hetkel võtsid Robin ja Lisell peaaegu maksimumi. Nad kaotasid kulla tegelikult lisanooltega. Asi läks ümberlaskmisele. Mina ootan tulevikus plokkvibu poolt stabiilselt palju häid tulemusi."

Oona sõnul on eestlased plokkvibu laskmises maailmatasemel, kuid paraku ei kuulu plokkvibu-alad veel praegu olümpiaprogrammi. Olümpiamängudel võisteldakse vibuspordis sportvibu klassis. Oona ütles, et mingid kuulujutud plokkvibu olümpiakavva lisamise kohta siiski liiguvad. "Enne 2028. aastat ma arvan ei juhtu midagi. Vaadatakse ja uuritakse, kas saab, mis formaadis, aga midagi kindlat ei ole."