Edasi lükatud olümpia pöörane maksumus

Olümpia korraldamine on suur väljaminek, kuid spordiürituse aasta võrra edasi lükkamine ja pandeemia tingimustes läbiviimine tähendab märkimisväärset lisaväljaminekut.

Olümpia korralduskomitee liikmed tõdesid mullu detsembris, et mängude korraldamine maksab enam kui 15 miljardit dollarit. 15 miljardist kolme miljardi dollari suurust kulu ei suudetud sündmust planeerima hakates ette näha, sest see on seotud olümpia edasi lükkamisega.

Detsembris loodeti, et piletimüügist saadav tulu ulatub 800 miljoni dollarini. Praegu on selge, et välisturistide, võib-olla ka kohalike pealtvaatajate puududes sellist summat ei teenita.

Olümpiamänge toetavad enam kui 60 Jaapani ettevõtet kokku kolme miljardi dollariga. Kui selgus, et olümpia lükkub edasi, lisandus lepinguid pikendades kolmele miljardile veel 200 miljonit dollarit. Summa sisse ei ole arvestatud mitmeid koostöölepinguid Jaapani ja Lõuna-Korea tippfirmadega, nende seas nt Toyota, Panasonic ja Samsung. Neil firmadel on sadade miljonite dollarite väärtuses sponsorlepingud rahvusvahelise olümpiakomiteega. Kui juhtub, et olümpiamängud siiski viimases hädas tühistatakse, katab kindlustus enamiku väljaminekuid. Katmata kulusid võib jääda umbes kolme miljardi jagu.

Ringhäälinguorganisatsioon NBCUniversal oli enne mängude edasilükkamist 2020. aastal saanud USA olümpiamängude reklaamikulutustest rekordilised 1,25 miljardit dollarit ja on viimase aasta jooksul üritanud sponsoreid juurde leida.

Eurospordi telekanali emakanal Discovery Communications maksab kogu Euroopas olümpiamängude vaatamisõiguse eest aastatel 2018–2024 kokku 1,4 miljardit dollarit.