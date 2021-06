Käit: mängijad ütlesid kohtunikule, et sõprusmängust on asi kaugel

Kuigi formaalselt kuuluvad Balti turniiril toimuvad mängud sõpruskohtumiste sekka, kinnitas Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit, et tavalisest maavõistlusest oli asi siiski kaugel.

"Kohtunik ütles ka ühes nurgalöögiolukorras, et võtke rahulikult, see on sõpruskohtumine. Mängijad vastasid kohe, et sõpruskohtumisest on asi kaugel! Oli kõva andmine, igati hea tulemus," sõnas Käit ERR-ile.

"Saime ülesandega hakkama. Saaks veel paremini. vastastel oli esimese poolaja alguses väga hea võimalus, poolaja lõpus samamoodi. Meil on nüüd paar päeva aega, siis on mäng Soomega ja siis saame pikalt Läti mänguks valmistuda. Ma arvan, et meile on see positiivne, treener saab oma mõtted edasi anda."

Kui suur see võit riietusruumis oli? "Väga suur! Oleks pidanud seal sees olema! Kõik karjusid kõigest väest. Seda võitu oli väga vaja, pikalt polnud võitnud. Ühe jalaga oleme nüüd uksest sees, aga tegelikult on veel pikk tee minna," tõdes Käit.