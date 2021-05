Jalgpalliliit taotleb eriluba, et fännid koondise mängule pääseks

EJL põhjendas taotlust sellega, et tegemist on vabas õhus korraldatava üritusega, kus koroonaviirusega seotud riskid on väga madalad, sest paigas on põhjalikud usaldusmeetmed alates piletimüügist kuni staadionil liikumiseni. Muuhulgas annavad võistkonnad, kohtunikud ja korraldajad, kokku üle 100 inimese, enne mängu koroonaviiruse proovi. Samuti tõi EJL välja, et koroonaviirusesse nakatumise määr on Eestis kiiresti langenud ning suur osa tavapärastest tegevustest on piiratud mahus taastunud, lisaks on vaid neli päeva hiljem spordivõistlustele kaasaelamine kohapeal lubatud.

Eesti – Läti Balti turniiri matš on seitsme kuu pikkuse pausi järel meeste koondise esimene ja enne septembrit ka ainukene mäng Eestis. EJL-i põhjenduse kohaselt on piiratud hulga pealtvaatajate lubamine mängule emotsionaalselt ülioluline nii Eesti koondisele kui pealtvaatajatele. Balti turniir on Euroopa vanim järjepidevalt kestnud koondistevaheline võistlus.

EJL kinnitas taotluses, et 14 336 pealtvaatajatele mõeldud A. Le Coq Arenal jaotataks 1000 inimest (sh korraldajad, osalejad ja pealtvaatajad) nelja tsooni, kus on liikumiseks oma nõuded. Eri tsoonides olevad inimesed omavahel kokku ei puutu.

EJL-i korraldusplaanis on muuhulgas ette nähtud pealtvaatajate hajutatud sisenemine staadionile ja hajutatud istumine, desinfitseerimisvahendite olemasolu, näomaskide kandmine, piletimüük ainult interneti teel, ühiskasutatavate pindade puhastamine mängu eel, ajal ja järel, siseruumides 50 protsendi täituvusnõude tagamine, müügikohtades terviseameti juhiste täitmine, tihe koostöö turvaettevõttega jms.

Pealtvaatajate teavitamiseks koostas EJL kommunikatsiooniplaani, mis sisaldab mängueelset infojagamist ning staadioni helisüsteemi ja ekraanide kasutamist.