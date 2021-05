Chelsea võitis teistkordselt jalgpalli Meistrite liiga

Kohtumise ainsa värava lõi 42. minutil Chelsea ründaja Kai Havertz, kes oli eelnevalt saanud suurepärase söödu Mason Mountilt ning suutis City väravavahist Edersonist mööda mängida ja palli puuri saata.

Teisel poolajal vaatas VAR korraks potentsiaalset penaltit Man City kasuks, kuid kohtunik Antonio Lahoz jättis selle siiski andmata. Kõige parem võimalus tekkis Manchesteri klubil alles üleminutitel, aga Riyad Mahrezi löök lendas ristnurgast mööda.

Chelsea sai seega teise Meistrite liiga võidu pärast 2012. aastat ja esimese peatreener Thomas Tucheli käe all, kes vahetas alles tänavu jaanuaris sellel kohal välja klubi legendi Frank Lampardi.

Esimest korda finaalis mänginud Manchester City juhendaja Pep Guardiola on võitnud Barcelona treenerina Meistrite liiga kahel korral (2009, 2011), kuid järgnevalt ei suutnud seda ei Müncheni Bayerniga ega ole seni suutnud ka praeguse klubiga.

Manchester City pole ühtlasi kunagi võitnud ühtki eurosarja vastasseisu teise Inglismaa klubiga: hooajal 2017/2018 jäädi Meistrite liiga veerandfinaalis alla Liverpoolile ja hooajal 2017/2018 Tottenham Hotspurile. Lisaks kaotati Chelseale ka 1970/1971 hooaja karikavõitjate karikasarja poolfinaalis.

Enne mängu:

Chelsea mängib finaalis kolmandat korda ning neil on kirjas ka võit 2012. aastast, kui alistati Müncheni Bayern. Manchester City seevastu mängib täna oma esimest finaali.

Mäng pidi algselt toimuma Istanbulis, kuid koroonaviiruse tõttu viidi see üle Portosse. Kohtumisele on lubatud 16 500 pealtvaatajat.

Manchester City võitis veerandfinaalis Dortmundi Borussiat ning poolfinaalis eelmise aasta finalisti Pariisi Saint-Germaini. Chelsea alistas teel finaali Porto ning Madridi Reali.

Mõlemad meeskonnad tulevad eeldatavalt platsile oma parimas rivistuses. Ainukesena on kahtluse all City mängija Ilkay Gündogani osalemine, kes sai reedesel treeningul kerge vigastuse.

Klubid on sel hooajal omavahel mitmeid kordi mänginud ning viimases kahes kohtumises jäi peale Chelsea. City juhendaja Pep Guardiola on kindel oma mängujoonises ning keskendub oma taktika elluviimisele. Chelsea peatreeneri Thomas Tucheli hinnangul on City raske vastane ja üks tugevamaid Euroopas, kuid ta usub, et tema hoolealused suudavad näidata sama head mängu nagu eelmistes kohtumistes Cityga.