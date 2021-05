Sajad sportlased võtsid osa Tokyo olümpia testüritusest

Samal ajal kui jaapanlased nõudsid staadioni ees olümpiamängude tühistamist, osalesid sajad sportlased suletud uste taga toimunud testüritusest, mille sarnaseid on viimase kuu jooksul peetud üle kümne.

2004. aastal 100 meetri jooksus olümpiavõitjaks tulnud ning 2016. aasta Rio mängudel hõbemedali teeninud Justin Gatlin sõnas, et tundis end enam kui turvaliselt ning koroonateste on tehtud iga päev. "See võistlus näitas, kuidas olümpiamängud toimuda võiksid. Mull on olnud edukas ning ainus kord, kui olen väljas käinud, staadionile sõitva bussi peale minnes," ütles Gatlin.

Olümpiamängud peaksid praeguse plaani kohaselt algama 23. juulil ning paraolümpia 24. augustil, kuid sajad tuhanded jaapanlased nõuavad koroonapandeemia tõttu Tokyo olümpia tühistamist.