Ratasepp alustab enneolematu füüsilise vastupidavuse proovikiviga

Enesekindlust iseendale korraldatud katsumuse ettevõtmiseks on Ratasepale andnud nii möödunud hooaeg, mil ta läbis 20 päevaga 20 maratoni, kus ta keskmine maratoni läbimise kiirus oli 2:52:50, ning põhjalik ettevalmistus. Nimelt on ta 1. novembrist tänaseni jooksnud muude treeningute kõrvalt enam kui 4800 km ning viimase kuue nädala sees kümnel korral ühe jooksuna maratoni või enam, sh pikim jooks 60 km.

"Nende pikkade treeningute eesmärk oli õpetada keha koormust ja põrutust taluma ning panna enda aju uskuma, et see on tehtav. Nüüd saan katsumuse ajal mõelda, et olen hiljuti muretult ühe maratoni läbinud ning nüüd tuleb seda lihtsalt kakskümmend korda korrata," ütles Ratasepp.

Rataseppa ei iseloomusta vaid põhjalikkus spordis seatud eesmärkide saavutamisel, vaid ka oma terviseandmete jälgimisel, seepärast teeb ta katsumuse ajal koostööd SYNLAB Eestiga ning kaasas oma keha koostise muutusi ja lihaste omadusi jälgima ka Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadlased eesotsas spordibioloogia kaasprofessori Jarek Mäestu ja inimese füsioloogia lektori Alar Veraksitšiga.

Mäestu sõnul teeb tema kui teadlase jaoks selle katsumuse huvitavaks just mahu ja intensiivsuse kombinatsioon. "Võib eeldada, et Raidu jaoks on kolme tunni tempo selline, mis jääb eduka soorituse kontekstis allapoole aeroobse läve piiri. Vaatame, mis juhtub tema keha koostisega, rasva ja rasvavaba massiga, ning millise jälje jätab see tema töövõimele. SYNLAB-is tehtavate vereparameetrite analüüsile tuginedes saame anda ka hinnangu erinevatele biokeemilistele makreritele ja stresshormoonidele," kirjeldas Mäestu.

Ratasepa maratonide start ja finiš on Tartus Terminali Raadi teenindusjaama juures, kus on võimalik talle kaasa elada ning oma silmaga teda jooksmas näha. Esimese maratoniga alustab ta 25. mail kell 09.45-10.00 ja teist kell 16-45-17.00 vahemikus. Ratasepp jookseb 8,44 km pikkusel ringil viis korda. Viimased maratonid jookseb ta 3. juunil. Huvilised on oodatud Ratasepaga (viimaseid kilomeetreid) kaasa jooksma.

Sarnaselt varasematele katsumustele kutsus Ratasepp ka tänavu spordisõpru jooksukatsumusest meeskonnaga osa saama. Nii stardib üheskoos Ratasepaga meeskondlikul katsumusel 11 tiimi, kus kokku 106 inimest. Tiimi peale peavad nad läbima päevas sama distantsi, mis Ratasepp üksinda - 84,4 km.