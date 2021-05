Hispaania koondis jättis EM-koosseisust välja kõik Madridi Reali mängijad

Tähelepanuväärseim eemalejääja on kindlasti pikaaegne Reali ja koondise kapten Sergio Ramos. Tõsi, 35-aastane keskkaitsja on viimasel poolaastal olnud kimpus vigastustega, kuid eesootav EM on esimene kord pärast 2004. aastat, mil Hispaania koondis sõidab suurturniirile ilma Ramoseta. Esimest korda ajaloos ei kuulu koosseisu ühtegi Madridi Reali mängijat.

Keskkaitsjatest kuulub esimest korda Hispaania koondisesse Prantsusmaal sündinud Aymeric Laporte, kes mängis ka 51 kohtumist kodumaa noortekoondistes, kuid täiskasvanute seas debüüdi võimalust ei saanud ning otsustas esindama hakata hoopis Hispaaniat.

Välja jäid ka kõik teised Madridi Realis leiba teenivad hispaanlased. Paremkaitsja Dani Carvajal on samuti hädas vigastustega ning peatreener Enrique plaanidesse ei mahtunud teiste seas ka Nacho, Alvaro Odriozola (oli laenul Müncheni Bayernis), Isco ja Marco Asensio.

Koduliigast mahtus Hispaania koosseisu kokku kümme mängijat. Barcelonast kolm, Madridi Atleticost kaks ning Bilbao Athletic, Valencia ja Real Sociedad on kõik esindatud ühe palluriga. Manchester Cityga Inglismaa meistritiitli võitnud meeskonnast kuulub koosseisu kolm mängijat.

Hispaania kuulub juunis algavatel Euroopa meistrivõistlustel E alagruppi koos Rootsi, Poola ja Slovakkiaga. Kõik Hispaania koondise kohtumised mängitakse alagrupifaasis Sevillas. Teised E-alagrupi kohtumised Peterburis.

Hispaania koondise nimekiri EM-finaalturniiriks:

Väravavahid: Unai Simon (Athletic Bilbao), David de Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion).

Kaitsjad: Jordi Alba (Barcelona), Eric Garcia (Manchester City), Aymeric Laporte (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), Jose Gaya (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Cesar Azpilicueta (Londoni Chelsea), Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Poolkaitsjad: Koke (Atletico Madrid), Pedri (Barcelona), Fabian (Napoli), Sergio Busquets (Barcelona), Thiago Alcantara (Liverpool), Rodri (Manchester City).

Ründajad: Ferran Torres (Manchester City), Alvaro Morata (Torino Juventus), Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers), Pablo Sarabia (Pariisi Saint-Germain).