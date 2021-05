Luis Enrique: mul oli Ramosega keeruline jutuajamine

35-aastane Ramos on Hispaania koondist esindanud 180 mängus ja käis kaasas juba 2006. aasta MM-finaalturniiril, ent on tänavu olnud vigastuste küüsis. Lõppenud hooajal mängis ta Madridi Reali eest vaid 15 liigamängus ja selle aastanumbri sees on ta väljakul käinud vaid viiel korral.

"Ma ei kaasanud Ramost, sest ta ei ole sellel hooajal saanud palju mänguaega, eriti alates jaanuarist," rääkis Hispaania rahvusmeeskonna peatreener Luis Enrique esmaspäevasel pressikonverentsil.

"See ei olnud kerge, aga helistasin talle eile [pühapäeva] õhtul. Meil oli keeruline, raske vestlus. Tunnen end halvasti, sest ta on alati mänginud kõrgeimal tasemel ja tal on koondises veel tulevikku. Langetasin otsuse, mis on parim kogu koondisele," lisas Luis Enrique.

"Mul on äärmiselt kahju, et ma ei suutnud oma klubi rohkem aidata ning Hispaania eest mängida, aga praeguses olukorras pean puhkama, täielikult taastuma ja järgmisel aastal naasma. Teeb haiget, kui pole võimalik oma riiki esindada, aga pean olema aus ja siiras. Soovin oma meeskonnakaaslastele palju edu," kirjutas Ramos sotsiaalmeedias.

Koondisest jäi vigastuse tõttu välja ka paremkaitsja Dani Carvajal, mis tähendab, et Madridi Realist ei mängi suvisel EM-il ühtegi pallurit. Äsja meistriks kroonitud Atletico ridadest kuulub Hispaania koondisesse kaks ning Barcelonast kolm mängijat.