Lewandowski ületas hooaja viimases voorus Gerd Mülleri rekodi

Saksamaa Bundesligas peeti laupäeval viimane voor ning meistriks tuli üheksandat aastat järjest Müncheni Bayern, kes alistas hooaja viimases voorus koduväljakul Augsburgi 5:2.

Sisuliselt mitteolulises mängus lõi Poola jalgpallur Robert Lewandowski oma hooaja 41. värava, mis tõstab ta Saksamaa kõrgliiga ajaloo enim ühel hooajal väravaid löönud mängijaks. Lewandowski möödus ajaloolise tabamusega teisest Müncheni Bayerni legendist Gerd Müllerist, kes 1971/1972 hooajal 40 väravat realiseeris.

Lewandowski värav tuli mängu viimasel minutil, kui Augsburgi väravavaht Rafal Gikiewicz tõrjus Leroy Sane kauglöögi, kuid jättis selle poolaka jalge ette, kes lihtsa puutega väravavahist mööda mängis ning palli väravasse toimetas.

THERE IT IS!!!



LEWANDOWSKI'S RECORD-BREAKING GOAL



AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH