Jalgpalli EM-i lugude sari: miljonite lootused ühe mehe õlgadel

Klubi eest hiilgav superstaar ning lootusrikas kodumaa ja selle rahvuskoondis. Kõlab tuttavalt, eks ole? See on lugu, mis leiab ikka ja jälle kajastust. Aegade üks parimaid Lionel Messi ja tema suutmatus Argentinaga maailmameistriks tulla. Komeedina taevasse tõusnud Egiptuse täht Mohamed Salah ja tema vahetult enne MM-i saadud kurikuulus õlavigastus. Cristiano Ronaldo ja Portugal, Luka Modric ja Horvaatia. Kodus kaasa elavate kümnete miljonite kaasmaalaste toetus võib olla innustav, kuid väga tihti on see ka rusuv. Tänavusel EM-il on kümnete miljonite poolakate lootused taas ühel mehel.

Lõppenud hooajal 41 tabamusega Müncheni Bayerni legendi Gerd Mülleri Bundesliga ühe hooaja väravarekordi üle teinud Lewandowski on nüüdseks Euroopa tippude tippu kuulunud õige mitu aastat ning augustis 33. sünnipäeva tähistav ründaja näib aastatega muutuvat vaid üha teravamaks. Ent Varssavist pärit mängumehe karjääri algus oli küllaltki konarlik ja nooruspõlve tagasilöögid olid valusad.

Kui Lewandowski oli 17-aastane, suri pärast pikka võitlust vähiga tema isa Krzysztof, kes oli talle olnud suureks mentoriks. Tõelisest spordiperest pärit Lewandowski eesnime Robert valis talle välja just tema isa, kelle sõnul ta soovis ta rahvusvahelise nimega teha poja elu lihtsamaks – Lewandowski olla juba niigi raske nimi meelde jätta, Robertina oleks lihtsam välismaale mängima pääseda. Kuid päris alguses polnud probleemiks isegi nimi, sest läbilöögiga oli raskusi isegi Poolas.

Lewandowski oli isa nõu toel töötanud end üles Varssavi suurima klubi Legia reservmeeskonda, kuid seal kimbutasid noort ründajat rohked vigastused ja vaid pärast ühte hooaega lasti tal minna. Legia juhtkond leidis, et kiitsakast Lewandowskist ei tule andekat profijalgpallurit, sest tema keha lihtsalt ei sobi selleks. Nõnda seisis noor ründaja 2006. aasta suvel ristteel – kas astuda samm tagasi või teha vutiga sootuks lõpparve.

Tänaseks teame, et kaalukauss langes õnneks esimese kasuks. Kuigi olukord oli täbar, leidus juba toona märke enese- ja sihikindlast ründajast. Lewandowski siirdus Poola neljandasse divisjoni, kust temast sai liiga parim väravakütt. Meeskond tõusis järgmiseks hooajaks astme võrra kõrgemale ning sealgi lõi noor ründaja enim väravaid. Tähelend oli alanud ning juba mõned aastad hiljem siirdus 21-aastane Lewandowski üle piiri Dortmundi Borusiasse – ehk tuli abiks ka vanemate poolt hoolikalt välja valitud eesnimi?

Kui oma esimesel Saksamaa hooajal piirdus Lewandowski üheksa väravaga, siis juba järgmisel sahistas poolakas võrku 30 korral. Kaks hooaega ja kaks meistritiitlit. Mõistagi ei jäänud noore ründeässa vägiteod tähelepanuta ka koduses Poolas, kus loodeti uue, tõelise tähe sirgumist. Poola 1970. ja 1980. aastate kuldne põlvkond, mis oli tulnud olümpiavõitjaks ja võitnud MM-il kaks pronksi, oli kauge minevik. Kui naabritel idas oli ette näidata uuema aja staare nagu Andri Ševtšenko ja Aljaksandr Hleb, siis poolakatel tuli meenutada Latot ja Bonieki. Kuid enam mitte.

Poola kogukond Dortmundis: Robert Lewandowski, Lukasz Piszczek ja Jakub Blaszczykowski 2012. aastal Dortmundiga võidetud meistritiitliga Autor/allikas: SCANPIX/imago sportfotodienst

Pärast nelja hooaega Dortmundis siirdus nüüdseks juba Bundesliga üheks parimaks väravakütiks tõusnud Lewandowski Müncheni Bayernisse. Tahtejõud ja tohutu enesedistsipliin olid viinud Poola jalgpalluri viimaks taas Euroopa eliidi hulka ning Lewandowski särke võis ühtäkki näha poolakate seljas Varassavist Londoni ja Dublinini välja, kust kodumaa kuulsaimale pojale innukalt kaasa elati. Ent ometigi pole seitse järjestikust Saksamaa meistritiitlit ja Meistrite liiga triumf Poola võidud.

Rahvusvahelisel tiitlivõistlustel debüteeris Lewandowski Poola ja Ukraina võõrustatud 2012. aasta EM-il, kus poolakad piirdus alagrupiturniiriga. Järgmisel EM-il neli aastat hiljem jõudis Poola küll veerandfinaali, kuid Lewandowski saldoks jäi vaid üks värav viiest mängust. Kahe aasta pärast saavutasid kõrged ootused aga haripunkti – 2018. aasta MM-i kvalifikatsioonis oli Lewandowski olnud valiktsükli parim väravalööja ja finaalturniiril tuli alagrupis rinda pista Senegali, Jaapani ja Kolumbiaga. Teoorias lihtne grupp osutus aga kõike muud kui kergeks – Poola kaotas oma kaks esimest mängu ja langes konkurentsist. Lewandowskil jäi väravaarve sootuks avamata.

Mees, kelle õlgadele olid asetatud terve riigi lootused, on tunnistanud, et tema esimene MM-i oli ühtlasi ka tema karjääri madalpunkt. Kui Bayernis on Lewandowskil täita nn väravaesise poacher'i roll, kus sama andekad meeskonnakaaslased leiavad ta täpsete söötude ja tsenderdustega, siis Poola rahvuskoondist esindades Bayerni täht säärast tuge nautida ei saa. Mängijate tasemevahe on tuntav ning vastased teavad juba eos Lewandowski muust mängust ära lõigata.

Poola piirdus 2018. aasta MM-il alagrupifaasiga Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

"Inimesed kasutasid MM-i minu materdamiseks," rääkis Lewandowski Sports Illustratedile. "Olime pärast MM-i puhkusel, aga see polnud puhkus, vaid hoopis väga keeruline aeg. Tahtsime tulla koju mu perele külla, aga meedias oli niivõrd palju negatiivsust – mitte ainult jalgpalli kohta, vaid ka isiklikel teemadel. Kui rahvuskoondises on minusugused mängijad, on ootused suured. Paraku ei saa ma aga kõike üksi teha. Saan kaaslasi aidata, kuid vaid meeskond võidab – mitte üks mängija."

Ometigi ei anna Lewandowski alla ega lase end negatiivsusest pikalt mõjutada, ta lihtsalt ei ole seda sorti mängija. Poola koondise kapten ja kõigi aegade parim väravakütt mõistab rahvuskaaslasi ning talle endalegi on koondisega edu saavutamine au küsimus. Ründaja on klubiga võitnud kõik, mis võita annab ning individuaalselt on auhinnakapist puudu veel vaid Ballon d'Or. Ehkki vanus ei näi hetkel Lewandowskit pidurdavat, koputab Poola tähele uksele 33. eluaasta ning finaalturniire ei pruugi enam kuigipalju tulla.

Tänavusele EM-ile läheb Poola vastu kunagise Portugali tähe Paolo Sousa juhendamisel. Tänavu jaanuaris esimese välistreenerina 15-aastase vaheaaja järel ametisse nimetatud Sousa on püüdnud leevendada Lewandowski koormust, rakendades ründavamat, kolme kaitsjaga formatsiooni. Koondise kaptenit toetanuks ründeliinis ideaalis möödunud hooajal Napolist Marseille'is laenul olnud Arkadiusz Milik, ent Poola EM-koondise teine parim väravalööja sai vahetult enne finaalturniiri vigastada. Pilgud ja lootused on nõnda taas Lewandowskil.

EM-finaalturniiril kohtub Poola 14. juunil Peterburis Slovakkiaga, 19. juunil Sevillas Hispaaniaga ja siis jälle 23. juunil Peterburis Rootsiga.

Inglise jalgpallitreener Sam Allardyce (kel on kusjuures ühe võidetud mänguga Inglismaa koondise peatreenerite parim võiduprotsent) on öelnud, et Lewandowski oli 2010. aastal lähedal Blackburn Roversiga liitumisele, ent üleminek olla jäänud Eyjafjallajökulli vulkaani tuha tõttu katkenud lennuliikluse taha. Lewandowski õnneks sai ta minna mööda maismaad Saksamaale, kus Allardyce'i asemel oli teda ootamas Jürgen Klopp.