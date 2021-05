Kolumbia jäi tänavuse Copa America korraldusõigusest ilma

Kolumbia pidi korraldama turniiri 13. juunist 10. juulini kahasse Argentinaga. Finaal oli määratud toimuma just Kolumbias Barranquillas. Aprilli lõpus algasid aga riigis ulatuslikud meeleavaldused maksureformi vastu, mis on toonud kaasa inimohvreid ja põhjustanud katkestusi ka jalgpallimängudes, vahendab Soccernet.ee.

Kolumbia valitsus taotles Lõuna-Ameerika jalgpalliliidult Conmebolilt turniiri edasilükkamist novembrisse, aga Conmebol pidas seda rahvusvahelise mängukalendri tõttu võimatuks.

Conmebol teatas oma avalduses, et Copa America kindlasti toimub ning uued toimumiskohad mängudele, mis pidid olema Kolumbias, määratakse lähipäevil. Argentina on pakkunud välja, et võib võõrustada tervet turniiri.