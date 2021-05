Flora naiskonna peatreener: pilt ei ole veel nii ilus kui tahaksime

Kevadel pandeemia tõttu palju kordi isolatsioonis istunud ja tavapärasest lahjema hooaja ettevalmistusega leppima pidanud FC Flora naiskond on kolmest tiitlist ühe kaotanud. Aprillis jäädi Superkarika finaalis 0:1 alla Tallinna Kalevile. Laupäeval ootab neid ees Eesti karikavõistluste finaal, kus vastaseks Pärnu Vaprus.

Flora naiskonna peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on tiim juba paremas seisus kui poolteist kuud tagasi. "Teadsime, mis on meie nõrkused ja mis asjad meil seal lõpuks takistuseks tulid. Ka arvestasime, et me ei tule kõige parema ettevalmistusega seda Superkarikat mängima, aga tänaseks on asi stabiilsemaks muutumas," ütles Ševoldajeva.

Juba varem olid vigastustega audis kapten Kristiina Tullus ja kogenud Maarja Saulep. Nüüd langesid rivist noored poolkaitsjad. "Eelmisel nädalavahetusel Jaanika Volkov ja Helina Tarkmeel said väiksed põlvetraumad, mis mõned nädalad või kuud veel kestavad. Saulepit ootame veel tagasi ja Tullust kahjuks see aasta platsi peal ei näe. See pilt ei ole veel nii ilus kui me tahaksime, aga ta läheb paremaks," arvas Ševoldajeva.

Kui sa hästi konkreetselt ütled vaatajale, siis milline see Flora võidukas mängujoonis on? "Selline, kus me mängu kontrollime," vastas Ševoldajeva.

Naiste karikafinaali otseülekanne algab ERR-i spordiportaalis laupäeval kell 16.20, meeste karikafinaalist näeb otsepilti nii ETV2 kui ERR-i spordiportaali vahendusel, ülekanne algab kell 19.20.