Eesti vormelisõitja jõudis Barcelonas kõrgetele kohtadele

Esimesele võistlussõidule neljandalt kohalt startinud Aron tõusis ühe koha võrra ja jõudis finišisse kolmandal kohal. Võitjast jäi 17-aastane eestlane vaid 1,7 sekundi kaugusele.

Aron startis ka pühapäevasele võidusõidule neljandalt positsioonilt ja tõusis taas kiirelt kolmandaks, kuid jäi sõidu keskel Isack Hadjari (R-Ace GP) tugeva surve alla. Esialgu suutis eestlane oma konkurendi rünnakud edukalt tõrjuda, ent kaks ja pool minutit enne lõppu eksis Aron kurvist väljudes ning lubas Hadjari endast mööda.

Aroni sõiduviga:

