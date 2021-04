Naiste jäähoki MM lükkub koroonapandeemia tõttu taas edasi

Naiste MM-finaalturniir pidi Kanadas Nova Scotia provintsis Halifaxis ja Truros toimuma 6.-16. maini. Algselt oli MM kavas üldse eelmisel aastal, siis lükati see koroonaviiruse tõttu käesoleva aasta aprilli, kust see lükati omakorda maikuusse. Kuid ka mais pole võimalik turniiri läbi viia.

IIHF ja Kanada hokiliit otsivad uusi kuupäevi turniiri toimumiseks ja loodavad, et MM õnnestub millalgi sel aastal siiski läbi viia.

"Nova Scotia provintsi ametivõimud andsid meile teada, et vastu on võetud otsus jätta ära Halifaxis ja Truros toimuma pidanud naiste jäähoki MM," teatas Kanada hokiliit. "Oleme otsuses küll pettunud, kuid mõistame, et selle taga on soov tagada nii osalejate kui kogukonna turvalisus."

"Suur pettumus, et see otsus tuli vaid loetud nädalad enne MM-i planeeritud algust," tunnistas IIHF-i president Rene Fasel. "Oleme veendunud, et meil olid paika pandud piisavad meetmed mängijate, ametnike, pealtvaatajate ja kõikide kohalike elanike turvalisuse tagamiseks."

Naiste MM-il osaleb kümme naiskonda. A-alagruppi kuuluvad tiitlikaitsja USA, Kanada, Soome, Venemaa ja Šveits ning B-alagruppi Jaapan, Saksamaa, Tšehhi, Taani ja Ungari.

Kaks aastat tagasi võitis hõbemedali Soome ja pronksi Kanada.