UEFA kinnitas suviseks EM-iks 26-liikmelised võistkonnad

Euroopa jalgpalli juhtiv organisatsioon UEFA teatas teisipäeval, et suvistele Euroopa meistrivõistlustele rändavad võistkonnad võivad suurendada oma mängijate nimekirja kolme võrra ning turniirile kaasa võtta 26 mängijat.

UEFA teatas, et koroonaviirusest tulenevate ohtude vähendamiseks ning turniiri sujuvaks korralduseks lubab organisatsioon koondistel meistrivõistlustele kaasa võtta 26 mängijat. Igaks mänguks võib välja panna aga siiski 23 mängijat.

Samuti muutis UEFA mängijate asendamisega seotud reegleid, lubades koondistel teha piiramatul arvul asendusi isegi pärast lõplike koondiste nimekirjade esitamist 1. juunil. Mängijate asendamisel peab olema meditsiiniline põhjus - kas vigastus või haigus.

Organisatsioon lisas selguse huvides, et kui mängija annab positiivse koroonatesti või on määratud lähikontaktsetena eneseisolatsiooni, siis määratletakse see tõsise haigusena ning mängijat võib enne esimest EM-i mängu asendada. Asendatud mängijat enam nimekirja tagasi aga panna ei tohi.

Eelmisel aastal edasi lükatud Euroopa meistrivõistlused toimuvad sel suvel 11 erinevas linnas. Londonis asuv Wembley staadion võõrustab turniiri poolfinaale ning finaalkohtumist. Rooma Stadio Olimpico valiti turniiri avamängu võõrustavaks staadioniks. Lisaks neile kahele toimuvad mängud ka Bakuus, Budapestis, Bukarestis, Glasgow's, Amsterdamis, Kopenhaagenis, Peterburis, Sevillas ning Münchenis.