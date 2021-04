Karl Toom: loodan siiralt, et viime unistuse EM-ist täide

Kõigepealt mängitakse neljapäeval, 29. aprillil kodus Austriaga ja seejärel 2. mail võõrsil finaalturniirile koha juba taganud Saksamaaga.

Enne kahte viimast vooru on Bosnia ja Hertsegoviinal neli punkti, Austrial ja Eestil kaks punkti. Võrreldes Bosniaga on Eestil omavahelistes kohtumistes paremus ja sama võib saavutada ka Austria vastu, sest võõrsil kaotati kolme väravaga.

Edasi finaalturniirile pääsevad grupi kaks esimest ning kaheksa grupi peale ka neli paremat kolmanda koha omanikku. Ehk kindlasti tuleb edestada üht koondist, parem aga, kui nii Austriat kui ka Bosnia ja Hertsegoviinat.

"Meil on see võimalus. Kui võidame, siis on reaalne võimalus saada Euroopa meistrivõistlustele," lausus mullu Eesti aasta käsipalluriks valitud Karl Toom kolm päeva enne kohtumist Austriaga ERR-ile. "See on nii mõnegi mängija unistus. Ma väga siiralt loodan, et viime selle täide."

Tema sõnul lootust on. "Kui võtame Bosnia ja Hertsegoviina mängu, kus kodus suutsime neid kolme väravaga võita ja seal Denerit ja Maiti polnud. Nüüd saame nende näol kõvasti täiendust, saame rohkem vahetada ja oleme nii mõneski positsioonis tugevamad. Need on kindlasti kaks suurt plussi."

Toomi koduklubi Varberg kukkus sel hooajal Rootsi kõrgliigast välja, mis tähendas lepingu lõppemist ka eestlase jaoks. Uus klubi on tal juba olemas. "Ma seda ise tean, aga kahjuks ei ole see veel avalik. Kahjuks ma seda veel välja öelda ei tohi. Eestisse ma mängima ei jää, mul on klubi olemas ja väga headel tingimustel."