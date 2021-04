Käsipallikoondise peatreener: peaksime nägema EM-valikmängu hea väljakutsena

"On eriline aasta, peame seda vaatama nii nagu see on. Seda saab võtta kahte viisi. Üks viis on töötada detailidega ja iga kord, kui me nendega töötame, sammume lähemale ideaalile. Aga Eesti koondisega pidi meil olema talvine laager, kust alustada pikaajalist tööd, seepärast on kahju, et see ära jäi, aga aasta on lihtsalt selline," ütles Sivertsson intervjuus ERR-ile.

Peatreeneri sõnul on raske öelda, mis on see põhiline asi, millele keskenduda, kuid mängu eel hoitakse samu rutiine, samasugust ettevalmistust nagu alati. "Me tegime viimati väga hea mängu Austrias (Eesti kaotas tulemusega 28:31). Mõni mängija, kes seal ei osalenud, saab sel korral kanda olulist rolli. Meil on samuti häid mängijaid headest tiimidest," jätkas Sivertsson. "Me proovime vaadata seda nagu normaalset kvalifikatsioonimängu. Peaksime seda olukorda võtma kui suurepärast väljakutset. Teised kaks meeskonda, Bosnia ja Austria tunnevad ilmselt pisut rohkem pinget, sest nemad on eelmistel kordadel finaalturniiril mänginud, aga meie jaoks on see võimalus üllatajana peale pääseda."

Tänavustes valikmängudes pole Mait Patrail veel kaasa teinudki, kuid koondisel on temast kasu igas elemendis. "Ta suudab meeskonda sisendada enesekindlust ja rahu. Kaitses on tal suur roll. Ta on küll pikka kasvu mängija, ent väga hea kaitsesuunalise mõtlemisega. Lisaks on teda hea kasutada vasturünnakutes, mida ta näitas Luksemburgi mängudes, kus ta loob olukordi nii iseendale kui ka teistele mängijatele. Ja samuti suurepärane ülekaalus mängides," kirjeldas peatreener Patraili.

Euroopa meistrivõistluste valikmäng Eesti ja Austria algab neljapäeval kell 19:30. Kalevi spordihalli pealtvaatajaid kehtivate piirangute tõttu ei lubata, kohtumist näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.