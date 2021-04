Juhtsnaiprid Toom ja Lees lubavad käsipalli EM-valikmängu eel mitte üle mõelda

Eesti rahvusmeeskonna koosseis on EM-valiksarjas olnud pidevas muutumises, küll siis vigastuste või koroonapiirangute tõttu. Alates eelmise aasta jaanuari väljalangemismängudest Luksemburgiga on kõik kuus kohtumist kaasa teinud vaid kuus pallurit, sealhulgas Lees ja Toom.

Vasakpoolne koostöö paraneb mäng-mängult

"Koosseisu vaheldumisel on plussid ja miinused. Koostöö arendamisel tuleb tihti otsast alata ja ajast on koondiselaagris alati vajaka. Samas on hea, et selline sügavus on Eesti käsipallis olemas ning tuleb mõni tõestasmissooviga noor ja näljane või siis kogenum mängumees juurde," lahkas koondise 30-aastane vasakäär Kaspar Lees.

"Vasak kolmandik nii kaitses kui rünnakul ehk siis mina ja Kaspar oleme kogu tsükli kaasa teinud ning mäng-mängult on meie koostöö paranenud. Olen kõvasti arenenud ja õppinud just koondises nurgaga paremini kokku mängima," hindas vasaksisemine Karl Toom koostööd seitse aastat vanema koondisekaaslasega.

Mõlemad snaiprid tunnistasid, et koondises ja tänapäeva käsipallis tervikuna tuleb juhuslikke väravaid harva. "Iga rünnak algab ikka kombinatsiooni ja kindla liikumisega. Oleme selle kallal kõvasti tööd teinud ja usutavasti mõistame peatreeneri nägemust juba palju paremini," arvas mullu Eesti parimaks käsipalluriks valitud Toom.

"Suvalisi rünnakuid me endile ei luba, aga loomulikult mängib inspiratsioon rolli. Lõpplahenduse sooritamine sõltub juba mängijast – olgu siis otsustava söödu andmine või vastase jaoks ootamatu viske sooritamine. Neis olukordades võiks öelda, et individuaalne meisterlikkus lõpetab alustatud kombinatsiooni," lisas Lees.

Lees ja Toom hindavad kõrgelt Patraili ja Jaanimaa liitumist

Vastavalt 2012. ja 2015. aastal Eesti eest debüteerinud Lees ja Toom ületasid lõppevas EM-valiktsüklis juba saja koondisevärava piiri. Alagrupiturniiril esmakordselt koondisega liitunud Dener Jaanimaa ja Mait Patrail on Eesti rahvusmeeskonnas kahe peale aga üle 800 tabamuse kirja saanud.

"Tippliigade kogemused, mis nendega naasmisega kaasnevad, on meile hindamatud. Mait toob kaitsesse jõudu juurde, Deneri liitumisega tugevneb paremsisemise koht ja lisandub kõvasti mitmekülgsust. Platsile tuleb igatpidi tarkust ja kavalust juurde," olid Lees ja Toom ühel meelel.

Jaanimaa mainis teleintervjuus, et loodetavasti ei mõtle mängijad üle, kuna EM-finaalturniirile pääs on võimalik. "Oht on muidugi olemas, aga usun, et seda ei juhtu. Oleme sellest rääkinud ja lähme loomulikult võitma, aga nii iga mees isiklikult kui meeskond tervikuna peab muud pinged peast välja viskama," sõnas Lees.

"Austriaga mängu tähtsusest räägitakse palju ja päris mööda see meist ei jookse. Ent meil on üks suur pluss ja see on tiimi ühtsus. Me lähme võitlema, endast maksimumi andma ja nagu Dener ütles, tulemus on lõpuks see, mis ta on. Koos saame jagu igasugustest pingetest ja ülemõtlemiseohust," kinnitas Toom.

Euroopa meistrivõistluste valikmäng Eesti ja Austria algab neljapäeval kell 19:30. Kalevi spordihalli pealtvaatajaid kehtivate piirangute tõttu ei lubata, kohtumist näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.