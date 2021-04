Karjääri parima hooaja selja taha jätnud Rooba loodab teha sammu edasi

Rooba jõudis oma 30. väravani kolmapäevases põhihooaja viimases mängus Kouvola vastu. Eestlasest viskas Soome kõrgliigas rohkem väravaid vaid rootslane Sebastian Wannström (33 tabamust).

"Mingit imeretsepti ei ole, tehtud on aastatepikkune sihikindel ja suur töö," rääkis Rooba telefoniintervjuus ERR-ile. "Vajalikud tunnid on sisse tehtud, nüüd võib tulemust koorida. Midagi üllatavat mu enda jaoks selles pole olnud, olen kogu aeg teadnud, et mul on need oskused ja potentsiaal olemas, et olla Soome liiga väravalööjate eliidis. Oli lihtsalt vaja see töö ära teha, et lõpuks oleks võimalik potentsiaal realiseerida."

Seni oli Rooba parimaks individuaalseks hooajaks 2018/19, mil ta viskas JYP-i eest 17 väravat. Resultatiivne aasta tõi põhjanaabrite juures mõistagi palju tähelepanu.

"Ütlen ausalt, olen päris pikalt Soomes olnud, aga sellist tähelepanu pole kindlasti varem saanud," tõdes Rooba. "See on olnud väga positiivne üllatus. Eks eestlasest hokimängija on kahjuks endiselt parajalt eksootiline nähtus, aga ka see, et minu puhul pole tegemist noore NHL-i lootusega, kellest oleks seda oodatud. Pigem olen olnud aastast aastasse tasane sooritaja, teinud oma asja ning pika töö kaudu tõusnud punkti, kus nüüd olen."

Kuigi Rooba oli individuaalselt suurepärases hoos, läheb Jyväskylä jaoks hooaeg suures plaanis unustamisele. 15 meeskonna konkurentsis saadi 59 mängust 13 võitu ja põhihooajal lepiti viimase kohaga.

"Keeruline aasta," kinnitas eestlane. "Koroona tõttu olid erinevad majanduslikud probleemid, seetõttu pidi loobuma mängijatest ja meeskonda täiendama noortega. Kogu see kompott tegi olukorra väga keeruliseks. Palju oli teadmatust ja segadust, üritasime meeskonnana sellest parima võtta. Lõpupoole suutsime isegi midagi korda saata, võtsime aeg-ajalt päris vägevaid võite ja saime oma mängu natuke paremaks. Lihtsalt lõpuks tähendab nii kõrgetasemelises liigas vastastele väikesegi edu andmine, et punkte ei saa koguda ja sellest ka see, miks lõpetasime tabeli lõpus. See on Jyväskylä organisatsiooni jaoks võib-olla null-punkt, nüüd hakatakse ehk uut tulemist ehitama. See käib spordiorganisatsioonide juurde."

Roobal on JYP-is jäänud veel aasta lepingut, aga visata Soome kõrgliigas 30 väravat tähendab tõenäoliselt huvi mujaltki. "Loodetavasti! Ma vastu ei vaidle, tajun, et pärast neid 30 väravat on kindlasti huvi. See kõik on praegu veel nii värske, et ma ei ole jõudnud selle peale väga mõelda ja mu agent pole nendest asjadest ka minuga veel rääkinud. See on paari järgmise kuu teema ja siis tuleb teha suuri otsuseid. Järgmiseks aastaks on mul leping JYP-iga ja kuni teisiti ei ole, olengi JYP-i mängija. Kindlasti on mul endal sihid ja eesmärgid, jätkan nende poole püüdlemist ja need on kõrgemal kui Soome kõrgliiga," lõpetas Rooba.