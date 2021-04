Kaks väravat visanud Rooba aitas JYP-i võidule

Kohtumise esimese värava viskasid võõrustajad, ent Robert Rooba kaks väravat ja Jarkko Immoneni tabamus viisid JYP-i 3:1 ette. Pontus Netterberg vähendas seejärel küll vahe ühele, aga Joakim Kemelli ja Jerry Turkulaineni viimase kolmandiku väravad kindlustasid külaliste kindla võidu.

Robert Rooba, kes on nüüd visanud 29 väravat, on Soome kõrgliiga paremuselt teine väravakütt. Eesti koondislasest enam on sel hooajal skoorinud vaid Ässäti mängumees Sebastian Wännström.

Liigatabelis jätkab JYP 55 punktiga 13. kohal, Jukurit on 53 silmaga 14. Liider Lukkol on 121 punkti.