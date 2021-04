Võimsas hoos Rooba viskas taas värava

Jyväskyläs peetud kohtumise avavärava viskasid teisel kolmandikul külalised, kui KalPa eest tegi skoori Aapel Räsänen. Robert Rooba viigistas viimasel kolmandikul küll seisu, ent Lasse Lappalaineni lisaajal visatud tabamus tõi võidupunktid KalPale.

27-aastane Robert Rooba on tegemas karjääri parimat hooaega. Eesti koondislane on 27 väravaga liiga paremuselt teine väravakütt, temast rohkem on skoorinud vaid 32 korral sihile jõudnud Ässäti mängumees Sebastian Wannström.

Liigatabelis jätkab JYP 15 meeskonna konkurentsis 13. kohal, olles kogunud 56 mänguga 52 punkti. KalPa on 94 silmaga kolmas, liidrina jätkab 115 punkti kogunud Lukko.