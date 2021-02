Superhoos Robert Rooba kordas karjääri väravarekordit

Teisipäeva õhtul kaotas JYP koduväljakul lisaajal TPS-ile 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1). Rooba andis JYP-i esimesele väravale resultatiivse söödu ja realiseeris kolm minutit enne normaalaja lõppu arvulise ülekaalu, mis tagas lisaaja.

27-aastane Rooba on nüüd Soome kõrgliigas visanud viimase viie mänguga seitse väravat, kuid JYP on kaotanud kümme korda järjest, neist kahel juhul lisaajal. Kogu hooaja peale on Rooba saanud 37 kohtumisega kirja 17 väravat ja seitse tulemuslikku söötu.

17 tabamust tähendab tema rekordi kordamist Soome kõrgliigas. Sama palju väravaid viskas eestlane ka hooajal 2018/2019. Resultatiivsuspunktide arvestuses jääb Rooba veel ühega alla (sel hooajal seni 24, 2018/2019 hooajal 25).