KHL-i siirduv Rooba: olen tõestanud, et eestlasest hokimängijat ei tasu alahinnata

Robert Rooba karjäär jätkub pärast tosinat aastat Soomes maailma tugevuselt teises liigas KHL-is. Nädalapäevad tagasi sai selgeks, et Rooba siirdub Jyväskylä meeskonnast Tšerepovetsi Severstali ridadesse. Rooba usub, et on võimeline KHL-is kanda kinnitama.

"KHL-is mängimine on mulle olnud juba pikemat aega suur unistus ja nüüd see sai võimalikuks," rääkis ründaja intervjuus ERR-ile. "Kuna Soome, Šveitsi ja Rootsi liigad on omade nüanssidega, aga suhteliselt sama tase, siis nende vahel liikumine oli minu jaoks ehk teisejärguline. Kuigi ka nendest kohtadest oli huvi ja jutte, aga mitte midagi konkreetsemat sealt ei tulnud. KHL oli selge prioriteet ja kui see sai võimalikuks, siis me muude asjade peale enam isegi ei mõelnud."

Ehkki Venemaa meedias on Rooba palkamist KHL-i klubi poolt peetud üllatuseks, siis Rooba seda nõnda ei näe.

"Eesti on väga väike hokiriik. Eks ikka ja endiselt vaadatakse meile ülevalt alla ja peetakse n-ö liliputiks hokimaastikul. Aga olen isegi tõestanud korduvalt seda, et meid ja eestlasest hokimängijat ei tasu alahinnata. Meedia kirjutab igasugu asju. Üllatus või mitte üllatus, minu jaoks ei olnud üllatus. See oli ikkagi kindel eesmärk, mille poole püüdlesin ja mingil hetkel jõudsin punkti, kus see sai võimalikuks."

27-aastase Rooba sõnul näitavad lõppenud hooajal Soome kõrgliigas visatud 30 väravat, et ta jõudis mängijana arengus punkti, kus see sai võimalikuks. Ka vaimselt oli valmisolek ja kaasa aitas kasvanud mänguaeg. Ehkki Rooba leiab, et mängijana saab teda kasutada erinevates rollides ja olukordades, on ta endale nime teinud snaiprina. Ja seda on vaja tõestada nüüd KHL-is.

"Kindlasti on see väljakutse. Ma lähen ikkagi tasemevõrra kõrgemale. Ma usun ka seda, et see Soome liiga on andnud mulle piisava põhja selleks, et saan seal sellega hakkama. Et suudan selles liigas kanda kinnitada ja usk endasse on suur. Kõiges tuleb sihuke väike lisa juurde. Kõik muutub natuke kiiremaks ja füüsilisemaks, natuke jõulisemaks. Kõik need nüansid. Igas asjas peab suutma natuke taset tõsta," lisas Rooba.

Eesti koondislane tunnistab, et KHL on ka olulisem tasuvam, ehkki see polnud asi, millele ta esmajärgus mõtles.

"No ikka selgelt. Ma ei ole kunagi armastanud numbritesse minna ja ei kavatse seda ka tulevikus teha, aga see ei olnud minu jaoks ka otsene motivaator. Ma teen seda ikka sellepärast, et mulle meeldib hokit mängida ja mul on oma unistused jäähokis ja kavatsen need ellu viia. Aga loomulikult ei saa salata, et kui lähed kõrgemale tasemele, siis tasud tõusevad."

Spekulatsioonide kohaselt on Rooba vastu huvi tundnud ka NHL-i meeskonnad, kuid ründaja sõnul on tema fookus hetkel KHL-il.

"Võib-olla tõesti, väga tore oleks (NHL-i klubide huvi - toim.). Ma ei tea sellest küll midagi. Mul on olnud oma agendiga põgus vestlus selle kevade jooksul sel teemal, et kas olen ise huvitatud mingil hetkel ka sealpool merd midagi tegema. Ma olen andnud selgelt teada, et jah, olen kindlasti sellest huvitatud. Aga praegu oli KHL prioriteet ja see oli loomulik jätk karjäärile. Tegime selge valiku, et sinna ka suundume. Kõik edasine on juba tuleviku küsimus."