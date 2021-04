NHL: Knight alistas Ducksi ja tõusis jagama liidrikohta

Vegas Golden Knightsi eest olid resultatiivsed Mark Stone, Max Pacioretty, Nicolas Roy, Alex Pietrangelo ja Alex Tuch. Anaheim Ducksi väravate autoriteks olid Max Comtois ja Danton Heinen.

Knight on nüüd võidutsenud kuus kohtumist järjest. Eduka seeria järel tõusti läänedivisjonis jagama Colorado Avalanchega liidripositsiooni. Mõlemal meeskonnal on 64 punkti. Kolmandal tabelireal jätkab Minnesota Wild (57 p). Ducks on 35 kogutud silmaga viimasel ehk kaheksandal kohal.

Tulemused:

Boston - Washington 6:3

Buffalo - Pittsburgh 4:2

New Jersey - NY Rangers 3:5

Anaheim - Las Vegas 2:5

Philadelphia - NY Islanders 0:1

Vancouver - Toronto 3:2