Robert Rooba koduklubi teenis KHL-is teise võidu

Tšerepovetsi meeskond läks esimesel kolmandikul mängu 2:0 juhtima, kuid lubas kodus mänginud Novosibirski meeskonnal ühe väravaga vastata ning kodumeeskond jõudis viigini teise kolmandiku alguses. Severstalile kindlustas võidu tugev kolmas kolmandik, kus klubil õnnestus 13. minutil 3:2 juhtima minna ning enne mängu lõppu jõudsid nad veel litri tühja väravasse toimetada, et vormistada 4:2 võit, mis on nende hooaja teine.

Rooba veetis jääl 16 minutit ja 12 sekundit ja tegi värava peale kuus viset, kuid väravani ei jõudnud.

Severstal on pärast viit mängu viie punktiga KHL-i läänekonverentsis eelviimasel 11. kohal. Konverentsi esikohal on neli mängu mänginud Moskva Dinamo, kellel on kaheksa punkti. Ka Moskva Spartakil ning CSKA-l on kaheksa punkti, kuid klubid on mänginud ära viis mängu. Idakonverentsi parim meeskond on Ufa Salavat, kes on viiest mängust kogunud maksimaalsed kümme punkti.

Rooba liitus Severstaliga maikuus ning sõlmis KHL-i klubiga üheaastase lepingu. Eelmisel hooajal mängis Rooba Soome jäähokiliigas JYP-i eest, kus ta viskas viiekümne üheksas kohtumises kolmkümmend väravat ja andis üksteist väravasöötu.