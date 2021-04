Kultuuriministri mure: võrreldes Põhjamaadega liiguvad eestlased vähe

"Selja taha jäänud 2020. aasta oli kahtlemata väga erandlik ning ootamatult väljakutsete rohke. Spordiaasta oli alles hoogu üles saamas, kui ülemaailmse pandeemia tõttu peatus spordielu pea täielikult. Kuid igas halvas on üldjuhul ka midagi head. Võtame näiteks Rally Estonia, mis toimus esmakordselt Lõuna-Eestis MM-etapina. Näitasime kogu maailmale, et Eesti on ralliriik ja eestlased rallirahvas. Kõrgetasemeline korraldus viis Rally Estonia autoralli maailmameistrivõistluste kaardile nii, et ka 2021. aasta suvel toimub see autoralli MM-etapina taas Eestis," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Minister toob aastakõnes murekohana välja eestlaste vähese liikumisaktiivsuse, mis jätab Eesti maha võrdluses Põhjamaadega. Liikumisharrastust aitavad soodustada kohaliku tasandi otsused.

"Ütlus "terves kehas terve vaim" on tänapäeval tähenduslikum kui kunagi varem. Tervise Arengu Instituudi 2018. aasta uuringust selgus, et 40% Eesti täiskasvanutest tegeleb liikumisharrastusega kaks korda nädalas vähemalt 30 minutit. Spordipoliitika põhialuste dokument aga sihib eesmärki, et 2030. aastaks liiguks Eestis sarnaselt Põhjamaadele vähemalt 65% elanikkonnast. Selle saavutamiseks tuleb teha koostööd valdkondade üleselt, kuid oluline on ka omavalitsuste roll, kes hoolikalt läbimõeldud avaliku ruumi lahenduste abil saavad kõige enam soodustada aktiivset eluviisi," lisas Ott.

Spordipoliitika põhialuste dokument ehk "Sport 2030" on valdkondade ülene suunanäitaja ning selle aruanne 2020. aasta kohta on valminud koostöös teiste ministeeriumide ja paljude spordivaldkonna organisatsioonidega. Aruande põhiosas esitatakse ülevaade hetkeolukorrast ning olulisematest arengutest ja tegevustest, mida riik ja spordiorganisatsioonid möödunud aastal ellu viisid.

Kultuuriministri spordipoliitika aastakõnet saab jälgida Riigikogu veebilehel. Istung algab kell 10.00, spordi aastaaruanne on kavas teise päevakorrapunktina. "Spordipoliitika põhialused aastani 2030" aruandega saab tutvuda siin.