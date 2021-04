Jalgpallikohtunike regioonijuhtidena alustasid tööd Ošomkov ja Liiva

"Alustasin jalgpalli mängimisega 12-13-aastaselt ja alates sellest ajast olen kogu aeg olnud jalgpalliga seotud. Kohtunike kooli läksin 2011. aastal. Tegelikult avaldasin vastavat soovi juba 2010. aastal, kuid jäin hiljaks ja vabu kohti ei olnud. Alates 2011. aastast olen seega olnud aktiivne kohtunik. Üheks põhjuseks, miks läksin kohtunike kooli ja otsustasin saada kohtunikuks, oli aeg-ajalt mängus tekkinud õiglustunde riivamine," sõnas Grigori Ošomkov.

"Pärast kohtunikuks saamist avastasin, et tegelikult võis minu pahameel olla tingitud sellest, et minu teadmised jalgpallireeglitest ei olnud kõige paremal tasemel. Tihtipeale ongi mängijate, treenerite või pealtvaatajate pahameele tekkimise põhjuseks teadmatus. Eelmisel aastal läbi viidud struktuurimuudatuste tulemusel on nüüd igas regioonis olemas regioonijuht. Idaregioonis, mille juhiks olen alates 2021. aastast, pole kohtunike arv piisav. Loodan, et nüüd suudame üheskoos suurendada selle arvu selliseks, mis täidaks kohtunike osakonna ootusi," lisas ta.

Lõuna-Eesti regioonijuht Marko Liiva alustas kohtunikuna karjääri 2012. aastal. "Saan 28-aastasena öelda, et olen käinud Eestis läbi kõik tasemed ja astmed väljakukohtunikuna nii üles- kui ka allapoole liikudes. Nüüd olen taas regionaalkohtunik ehk siis olen ka iseenda regioonijuht. Seega tean, millised on nõudmised erinevatel liigatasemetel ning seda teadmist ja saadud kogemust proovin ma edasi anda ka oma regiooni inimestele."

Liiva on seadnud eesmärgid ja plaani, kuidas need täita. "Minu eesmärk on sel aastal lisaks seminaride ja kohtunike koolituste läbiviimisele see, et igaüks saaks võimaluse areneda ning teadmisi täiendada, kui ta vaid ise selleks soovi näitab. Seda soovin saavutada läbi vaatlemiste, seminaride ja võimaluse piires tööga individuaalselt või väikestes gruppides. Ikka selleks, et inimesed tunneks ennast väljakul enda teadmiste ja oskustega kindlamalt ning läbi selle seda hobi rohkem nautida saaks."

Kui Ida-Eesti regioonijuht Ošomkov vastutab tegevuste ees Lääne- ja Ida-Virumaal, siis Liiva töö hõlmab Tartumaa, Valgamaa, Jõgevamaa, Võrumaa ja Põlvamaa kohtunikega koostöö tegemist. Jaan Roos töötab Kesk- ja Lääne-Eesti regioonijuhina ning Põhja-Eestis pakub kohtunikele vajalikku tuge Joonas Jaanovits.