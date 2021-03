Vaher: maailma tugevaima treeneri palkamiseks seadis rahakott piirid

"Oleme väga rahul ja väga lootusrikkad. Tõesti Eestist ei õnnestunud meil orienteerumisjooksu täiskasvanute koondisele peatreenerit leida, kuid saatsime seejärel töökuulutuse oma Põhjamaade ja Balti partneritele ning sealt tuli lausa neli avaldust," rääkis Vaher intervjuus Vikerraadiole.

"Pakkumine tuli lausa ka maailma kõige tugevamalt orienteerumistreenerilt, kuid kahjuks seadis rahakott piirid natuke ette. Taivaineni puhul sobisid nii tema taust, tema enda sportlastee, karjäär kui tema soovitud töötasu," jätkas Vaher.

"Riikide koondiste näol oleme talle esimese, keda ta peatreenerina treenib, aga ta on töötanud ka ühe väga tugeva Norra orienteerumisklubi peatreenerina. Teades Norra klubide taset, siis võin kindel olla, et ta on tipporienteerujatega kokku puutunud ja neile treeningplaane koostanud," jätkas Vaher, kelle sõnul puudub Taivainenil Eestiga varasemalt tugevam side. Korra on soomlane siiski Eestis võistlemas käinud.