Hollandi peatreener: jalgpalli EM-i favoriit on Belgia

"Arvestades jõudude tasakaalu Euroopas, teeme me head tööd, kui jõuame poolfinaali," vahendab Soccernet.ee Hollandi juhendaja sõnu.

"Belgia on minu silmis favoriit, nendele järgnevad Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa. Meie oleme parimatel päevadel võrdsed Inglismaa, Itaalia ja Portugaliga. Meie jaoks loeb ka see, kas Virgil van Dijk on olemas," lisas De Boer.

Liverpooli ridadesse kuuluv koondise kapten Van Dijk sai oktoobris tõsise põlvevigastuse ning pole veel selge, kas ta juunis algavaks EM-finaalturniiriks terve ja vormis on.

Loe pikemalt Soccernet.ee-st.