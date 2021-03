Tiisaar: uue partneriga mängides näed oma paari võlusid teisest küljest

Dohas peetud etapil tuli juba kvalifikatsioonis vastu võtta kaotus ning põhiturniirile Eesti paar ei pääsenud. Sellegipoolest peab Mart Tiisaar Korotkoviga veedetud aega edukaks.

"See oli puhtalt ühe laagri ja turniiri projekt," kinnitas Tiisaar intervjuus Vikerraadiole. "Oli edukas, selle projekti raames ehk isegi edukam kui ootasin. Meil oli kuu aega treenida, turniir ise õpetas väga palju. Dima sai rannavõrkpalli maailma tohutult sisse elada, näha kõiki paare, kuidas tehakse trenni. See annab talle tulevikuks väga palju juurde."

"Endal samamoodi - viis aastat oleme Kustiga mänginud, võib-olla hakkavad mingid asjad iseenesestmõistetavaks saama, ei panegi enam võib-olla oma tugevusi või nõrkusi tähele. Teise paarilisega mängides näed oma paari võlusid ka teisest küljest," tõdes Tiisaar.

"Pole temaga veel kohtunud, aga interneti vahendusel on olnud kuulda, et tal on tuhin sees ja silmad säravad," lisas Tiisaar Nõlvaku kohta.

Enne Doha MK-etappi käisid Tiisaar ja Korotkov laagris Dubais, kuhu neid kutsus Eesti läbi aegade parimaid rannavõrkpallureid Rivo Vesik. Vesik treenib juba aastaid edukalt Venemaa rannavõrkpallureid ja nüüd otsustas ta treeningutele külla kutsuda ka Eesti paari. Tiisaar tõdeb, et nende jaoks oli tegemist tavapärasest erineva laagriga.

"Selline laager oli ka mulle esmakordne. Selles laagris oli kuus-seitse, vahepeal isegi kaheksa paari koos. Kuna olime Vene koondise kutsutud külalisteks, siis vaatasime lihtsalt kalendrist, mis võistkond parasjagu satub. Saime seal pea kõikidega teha, see oli hea kogemus," kinnitas Tiisaar.

Koroonapandeemia tõttu on edasise hooaja tegevuskava ja võistluskalendri paika panemine keeruline. Lisaks tuleb mõelda ka prioriteetide peale: kas mängida MK-etappe või valmistuda võistluseks, kus saab taas olümpiapiletit püüda.

"Just tuli välja järgmine kalender, vahepeal neid tuleb ja siis nad jälle muutuvad," sõnas Tiisaar. "Järgmine suurem üritus on aprillis Mehhikos. Kuna turniire korraldatakse mullis ja selle püstipanek nõuab rohkem ressursse kui tavaliselt, siis Mehhikos tuleb kolm nelja tärni turniiri järjest. Me ei ole veel täpselt paika pannud, kas läheme sinna või ei lähe, pärast seda on kohe kontinentaalkarikasarja teine ring, kus saab jätkata jahti OM-piletile. Eks peame lähipäevil läbi mõtlema, mis on meie prioriteedid."