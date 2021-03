Asmer: Vipsil olid väga positiivsed pikad sõidud

Esmaspäeval oli Vips mõlemal sessioonil viies ning teisipäeval näitas eestlane kuuendat ja 14. aega. Viimasel testipäeval oli Vips pärastlõunal 15., aga hommikul koguni kolmas.

"Meie jaoks oli kõik positiivne. Kolm päeva sujusid väga ilusti. Kõik, mis planeeritud, sai tehtud. Keeruline on end teistega võrrelda, aga mingi aimduse saab. See aimdus on, et kõik on praegu okei," lausus Vipsi abimees, samuti Bahreinis viibiv Marko Asmer Delfile.

"Igal kolmel päeval olid Jüril väga positiivsed pikad sõidud ehk sõidusimulatsioonides oli ta pidevalt heas tempos. Ühe ringi ajasõitu isegi ei proovitud. Pidevalt oli pika sõidu kütus peal," lisas Asmer.