Tiisaar ja Korotkov alustavad hooaja esimest MK-etappi kvalifikatsioonist

Rivo Vesiku kutsel alates 14. veebruarist Dohas laagris olnud Tiisaar ja Korotkov on seal treeninud koos tugevate Venemaa, Läti ja Itaalia paaridega, kirjutab volley.ee.

Tiisaar ütles, et laager on sujunud suurepäraselt. "Laager läks hästi, saime palju trenni teha ja üksteist tundma õppida rohkem. Väga kõvad paarid olid ka kõik vastas, nii et väga mõnus oli nendega madistada," kinnitas Tiisaar, kelle tavaliseks paariliseks on Kusti Nõlvak. Korotkov mängib tavapäraselt koos Timo Lõhmusega.

"Alustame kvalifikatsioonist. Hetkeseis on selline, et oleme kvalifikatsiooni 13. asetus. Kui oleksime siin Kustiga, siis oleksime kvalifikatsioonis teise asetusega," kommenteeris Tiisaar.