Norra meeskond võttis teatesõidus 11. järjestikuse MM-kulla, Eesti 13.

Venemaa suusaliidu (RSF) lipu all võistlev Aleksei Tšervotkin tegi võimsa avavahetuse, andes vahetuse üle Ivan Jakimuškinile koguni 44-sekundilise eduga jälitajate ees. Teises vahetuses püüdsid aga soomlane IIvo Niskanen, norralane Emil Iversen ja šveitslane Dario Cologna venelase nelja kilomeetri järel kinni. Viimastel kilomeetritel läksid Niskanen ja Iversen teistel eest ja vahetasid koos, edu jälitajate ees 12,8 sekundit.

Kolmandas vahetuses kasvatas Oberstdorfis 15 km vabatehnikasõidus MM-tiitli võitnud Hans Christer Holund Norra edu juba 25,5 sekundit Prantsusmaa ees.

RSF-i ankrumees Aleksandr Bolšunov pääses rajale 35-sekundilise kaotusega Norrale, kuid venelane asus jõudsalt vahet vähendama ja püüdis Norra ankrumehe Johannes Hösflot Kläbo neljanda kilomeetri lõpuks kinni. Edasi liiguti paarisrakendina, kuni viimasel kilomeetril tegi kahekordne sprindi maailmameister ja valitsev olümpiavõitja lõpuspurdi, tuues Norra kindlalt võitjana finišisse.

Norra teatemeeskonnale on see koguni 11. järjestikune MM-kuld, viimati ei tulnud Norra sel distantsil maailmameistriks 1999. aastal. Ühtekokku on Norra meeskond nüüd 19 korral teatesõidus maailmameistriks tulnud.

Löödud Bolšunov finišeeris Kläbost 12 sekundit hiljem, pronksile sõitis end Prantsusmaa, kaotades võitjatele 1.16,5.

Marko Kilp lõpetas avavahetuse 13. kohal (+1.33,5), Kaarel Kasper Kõrge hoidis positsiooni, vahetades liidrist 3.12,8 hiljem. Alvar Johannes Alev vahetas samuti 13. kohal, aga vahe oli juba 5.36,7. Martin Himmal kohta parandada ei õnnestunud ja Eesti lõpetaski 13. kohal, kaotust võitjale kogunes 8.11,9.

Eesti meeskond oli 18 tiimist viimane, kes finišisse jõudis, ülejäänud kaotasid liidritele ringiga ja pidid katkestama.