Venelasest medalisoosik murdis MM-il oma põhiala eel käe

Venemaa suusaliit kinnitas, et Spitsov kukkus esmaspäevasel treeningul, murdis käelabas luu ja peab taastuma vähemalt kuus nädalat. See tähendab, et tema jaoks on läbi nii Oberstdorfi MM, kus Spitsov startida ei jõudnudki, kui käimasolev hooaeg.

Kolmapäeval toimub Oberstdorfis meeste 15 km vabatehnikasõit, kus 24-aastane Spitsov oli üheks kindlaks medalisoosikuks. PyeongChangi olümpiamängudel võitis venelane samal distantsil pronksmedali. Samuti oleks Spitsov olnud tähtsaks lüliks venelaste teatekoondises, viimasel OM-il oli ta võistkonna ankrumeheks.