Norra võttis kolmikvõidu, Bolšunov kustus viimastel kilomeetritel

Saksamaal Oberstdorfis jätkuvatel suusaalade maailmameistrivõistlustel võttis Norra murdmaasuusatamise meeste 15 km vabatehnikasõidus kolmikvõidu. Esimesena jäi medalita Venemaa suusaliidu lipu all võistlev Aleksandr Bolšunov.

Suusavahetusega sõidus karjääri esimese MM-kulla võitnud Bolšunov alustas väga hästi, kuid distantsi teisel poolel ta väsis ja viimastel kilomeetritel nägi venelase samm juba üsna vaevaline välja.

Üha paremat minekut näitas aga 32-aastane norralane Hans Christer Holund, kes võttis lõpuks kindla võidu ajaga 33.48,7. Hõbedale sõitis end selle distantsi olümpiahõbe Simen Hegstad Krüger, kes kaotas koondisekaaslasele 20,2 sekundit ning pronksi võitis karjääri esimese MM-medali teeninud 22-aastane Harald Östberg Amundsen, kaotades Holundile 35,6 sekundit. Seejuures kukkus Amundsen viimasel ringil ja kaotas seetõttu umbes kümme sekundit.

Bolšunov jäi lõpuks esimesena medalita, kaotades Holundile 43,7 sekundiga.

Holundile on see Oberstdorfist teine medal, nädalavahetusel võitis ta suusavahetusega sõidus pronksi. Kaks aastat tagasi võitis ta MM-kulla 50 km vabatehnikasõidus, lisaks on tema auhinnakapis suusavahetusega sõidu olümpiapronks.

Eestlastest oli parim Kaarel Kasper Kõrge, kes kaotas võitjale 3.51,2 ja jagas 47. kohta. Alvar Johannes Alev lõpetas 56. (+4.19,7) ja Martin Himma 66. kohaga (+5.08,8).