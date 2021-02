Ronaldo oli resultatiivne 78. erineva Euroopa tippliiga meeskonna vastu

Juventus läks tabeli punase laterna vastu kohtumist juhtima 38. minutil, kui võrku sahistas Cristiano Ronaldo. Portugali ründaja oli veelkord täpne kaheksa minutit hiljem ning poolajapausile mindi seisul 2:0. Värav Crotone vastu tähendab seda, et Ronaldo on nüüd palli võrku löönud 78. erinevale Euroopa tippliigas mängivale meeskonnale. Temast edukam on olnud vaid Rootsi legend Zlatan Ibrahimovic (79).

Kolmanda värava autoriks oli 66. minutil Weston McKennie, kellest sai nelja väravaga USA parim Itaalia kõrgliigas mängiv väravakütt.

Liigatabelis jätkab Juventus 45 punktiga kolmandal kohal. Esimesel ja teisel real on ühe mängu rohkem pidanud Inter (53 punkti) ja AC Milan (49). Crotone jätkab 12 punktiga viimasel ehk 20. positsioonil.