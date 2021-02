Talihärm: esimesest tiirust on kahju, aga tegin vigade paranduse

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel Pokljukas said Rene Zahkna ja Johanna Talihärm paarissegateatesõidus kümnenda koha. Oma esimeses tiirus trahviringil käinud Talihärm leiab, et sõidu teises pooles tehtud vigade parandus ja lõpptulemus võimaldavad kokkuvõttes kaasa võtta positiivse emotsiooni.

"Ma ei osanud väga midagi oodata, sest ma ei olnud seda formaati mitte kunagi varem sõitnud. Loomulikult on esimesest lamadestiirust kahju, kuid tegin vigade paranduse ära," rääkis Talihärm pärast võistlust ERR-ile. "Eks pärast protokolli vaadates kindlasti mingid asjad jäävad kripeldama, aga meie alal juhtub seda iga jumala päev."

"Teine pool rajale minnes oli minu jaoks pea ideaalilähedane ja selle saab kaasa võtta küll."

"Formaat oli päris äge," jäi Talihärm oma esimese paarissegateatesõiduga rahule. "See on nii kiire ja adrenaliin on kogu aeg laes. Loomulikult peab alguses harjuma ja siin on nii mitu asja, millega tuleb kiiruga harjuda, aga tahaksingi tänada Rened, kes oli hea mentor ja suutis ise ka väga hea võistluse teha."

Ka Rene Zahkna jääb kümnenda kohaga rahule. "Natukene teine koosseis ka, võrreldes MK-sarja konkurentidega ja kümnes on igal juhul hea tulemus. See, et Johanna käis trahviringil ja ise esimeses tiirus võtsin kaks varu - lõppkokkuvõttes on tulemus seda silmas pidades väga kõva."

"Rada ei ole kuigi raske, üks lihtsamaid paarissegateatesõidu radasid - Kontiolahti on ilmselt see kõige lihtsam. Kuna seda ainsat tõusu kannatab jalalt jalale ära suruda, siis seda minu inetumat poolt tõusu puhul ei jäänud väga palju. Tuli hästi välja."

Kas sõidu kiire algus tuli üllatusena? "Olin valmis selleks. Enne tõusu aimasin, et rivi läheb pikaks, aga võitlesin end õigel ajal varakult ette ära rongi taha seisma. Lamades andsin selle kahe varuga muidugi ära - oleks sealt paremini pääsenud, olnuks super algus. Lõpuks olen ikkagi igati rahul."