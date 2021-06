Otepää valmistub laskesuusatamise MK-etapi võõrustamiseks

Eesti on korraldanud mitmeid rahvusvahelisi laskesuusatamise tiitlivõistlusi, viimati kolm aastat tagasi noorte ja juunioride MM-i. Üheksa kuu pärast toimub Tehvandil esmakordselt MK-sarja nädalavahetus ja nüüd vaatasid rahvusvahelise alaliidu esindajad ettevalmistused üle. Üldmulje on positiivne ja töödega ollakse ajakavas.

"Olles olnud siin vähem kui 24 tundi, võin öelda, et kohapeal olles tundub seis isegi parem kui mulle on rääkinud kolleegid," kiitis MK-sarja direktor Borut Nunar. "Keskus on suurepärane ja ümbrus ka, oleme kauni metsa ja maastiku keskel. Siin on suurepäraselt valmistunud korraldajad ja seetõttu olen väga rahul."

Pärast Pekingi olümpiat võisteldakse esmalt Kontiolahtis ja siis, enne viimast etappi Oslos, ongi Otepää kord. Sprindile lisaks sõidetakse laupäeval ühisstardist võistlust, nädalavahetuse lõpetavad segateate- ja paarissegateatesõit.

"Suuremad ümberkorraldused said juba poolteist aastat tagasi tehtud, kui valmisid valgustus ja meediatunnel. Aga pisemaid töid on kindlasti veel jäänud," rääkis Tehvandi spordikeskuse juhataja Jaak Mae.