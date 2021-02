Madalamates jalgpalliliigades on tänavu arvukalt uusi võistkondi

III ja IV liiga on jalgpallipüramiidis meeste meistrivõistlustel tugevuselt vastavalt viies ja kuues liiga. III liiga on jaotatud piirkonnapõhiselt nelja tsooni ning tänavu lööb neis kaasa kokku 48 võistkonda ehk igas III liiga piirkonnas pallib 12 võistkonda. Sarnaselt on jaotatud ka IV liiga, kuid kolmes tsoonis pallib kuus võistkonda ning põhja tsoon on kaheksaliikmeline.

Madalamates liigades on uuteks võistkondadeks FC Nõmme United U-21, FC Tallinn II, Tartu Team Helm, Raplamaa JK II, Põhja-Tallinna FC, Harju JK Laagri II, Kurtna JK, Saku Sporting II, Tallinna FC Maksatransport, Maarjamäe FC Vigri ning Tallinna FC Sssolutions.

"Arvukas osavõtt madalamatest liigadest näitab jalgpalli laia kandepinda," sõnas jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei. "Uute tulijate seas on mitmete klubide järelkasvumeeskonnad ja Coolbet rahvaliigas edukalt esinenud võistkonnad. Sellist arengut on väga meeldiv näha."

III ja IV liiga hooaeg avatakse esimeste mängudega 11. aprillil ning viimane voor peetakse 10. oktoobril, millele järgnevad üleminekumängud ning III liiga üldvõitja selgitamine. III liigas mängitakse tavapärasel kodus-võõrsil printsiibil ning IV liigas toimub pärast kevadisi kodus-võõrsil mänge viimastetele aastatele sarnaselt meeskondade A-, B- ja C tugevusgruppidesse jaotamine. Kõrgeima tasandi moodustavad iga tsooni kaks paremat, B tasandile pääsevad iga tsooni 3.–4. koha omanikud ja kaks paremat viienda koha võistkonda. Kevadringides saavutatud punkte ja väravaid sügisringidesse kaasa ei võeta, küll aga võetakse kaasa hoiatused ja eemaldamised. A tasandi võitja on ühtlasi ka IV liiga võitja.

III liiga:

Põhi: Lilleküla JK Retro, Tallinna FC Zenit, Tallinna FC Hell Hunt, Tallinna FC Zapoos, Tallinna FC Eston Villa, Saku Sporting, Tallinna FC Ararat, Tallinna JK Dünamo, Tallinna KSK FC Štrommi, Nõmme Kalju FC III, Tallinna FC Pocarr, Tallinna SC ReUnited.

Ida: Rakvere JK Tarvas II, Türi JK Ganvix, FC Järva-Jaani, Kohtla-Järve JK Järve III, Jõhvi FC Phoenix, JK Loo, FC Maardu Aliens, Anija JK, FC Aruküla, Lasnamäe FC Ajax II, Nõmme United U21, FC Tallinn II.

Lõuna: FC Jõgeva Wolves, Põhja-Sakala, Tartu JK Tammeka III, Paide Linnameeskond IV, FC Otepää, SK Imavere, FC Vastseliina, Tartu JK Welco X, Valga FC Warrior, Põlva FC Lootos, Viljandi JK Tulevik III, Tartu Team Helm.

Lääs: Pärnu JK Poseidon, JK Tabasalu II, Tallinna JK Legion III, Pärnu Jalgpalliklubi II, Keila JK II, Märjamaa Kompanii, JK Kernu Kadakas, Rummu Dünamo II, Läänemaa JK Haapsalu, Raplamaa JK II, Põhja-Tallinna FC, Harju JK Laagri II.

IV liiga:

Põhi: Kurtna JK, Saku Sporting II, Rumori Calcio Tallinn, Põhja-Tallinna JK Volta II, Tallinna FC TransferWise, Kristiine JK, Tallinna FC Teleios, Viimsi Lõvid.

Põhi/ida: JK Kuusalu Kalev, Tallinna FC Maksatransport, Tallinna FC Olympic Olybet, Tallinna FC Toompea, Tallinna FC Reaal, Maarjamäe FC Vigri.

Põhi/lõuna: FC Äksi Wolves, SK Illi ja Jõgeva SK Noorus-96, Pärnu JK Poseidon II, Tallinna FC Eston Villa II, Tallinna JK Piraaja II, Tallinna FC Soccernet.

Põhi/lääs: FC Kose II, FC Lelle, Tallinna FC Sssolutions, Rumori Calcio II Tallinn, FC Tallinna Wolves, Tallinna JK Jalgpallihaigla.